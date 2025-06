Rocchi: "Certe scene in panchina non tollerabili, l'episodio in Inter-Roma ha creato tanti dubbi"

Rocchi non ha niente da rimproverare agli arbitri per l'impegno profuso: "I nostri ragazzi hanno dato tutto quest'anno, sono usciti spremuti e di più non si poteva fare. Poi l'uniformità è impossibile a livello generale, noi dobbiamo essere coerenti, spiegando sempre allo stesso modo. Questa è stata una delle difficoltà più grandi". Il designatore ha spiegato la motivazione che lo ha portato a non pubblicare l'audio dell’episodio contestato in Inter-Roma sul contatto discusso tra Bisseck e Ndicka: "Quell'episodio ci ha creato tantissimi dubbi sull'intervento Var, non sul rigore. Ho scelto io di non pubblicarlo per proteggere qualcun dei miei. E comunque mai nessun arbitro mi ha chiesto di non far sentire la sua voce". Rocchi ha ricordato: "Siamo l'unica categoria che mette in piazza gli errori assumendosene le responsabilità. Avere ragazzi che la sera sono disponibili a fare ascoltare le proprie voci in un audio per poi vederle commentare in maniera negativa non è da sottostimare, non sarebbe corretto".