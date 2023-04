Roc Nation, messaggio agli italiani: "Mettere il razzismo in panchina per sempre"

DOPO LUKAKU

L'agenzia che gestisce Lukaku ha comprato una pagina di giornale per lanciare il suo appello: "Chiamiamo quindi a raccolta la comunità sportiva mondiale"

Dopo aver difeso pubblicamente Romelu Lukaku, la Nation Sports International, la società che gestisce l'attaccante dell'Inter, ha acquistato una pagina della "Gazzetta dello Sport", per lanciare un appello contro il razzismo negli stadi italiani. "Nel calcio professionistico i giocatori neri sono stati spesso vittime di manifestazioni di odio durante le partite. Odio espresso tramite buu, ululati, riproduzioni del verso della scimmia, insulti razzisti e bucce di banana lanciate ai migliori atleti del panorama internazionale. Tutto ciò davanti agli occhi del mondo, davanti agli occhi dei bambini, davanti alle famiglie dei giocatori", il messaggio.

Vedi anche Calcio Roc Nation: "Insulti razzisti spregevoli a Lukaku: la Juve si scusi e la Lega condanni" "Nessuno ha dovuto affrontare alcuna conseguenza per questo comportamento atroce. Non è mai cambiato nulla in questi anni. Non è stata intrapresa alcuna azione capace di sconfiggere questa piaga. Così alla fine le uniche persone ritenute responsabili, sono i giocatori nel momento in cui reagiscono a questi comportamenti disgustosi subiti durante una partita", viene aggiunto.

Vedi anche juventus La Juve promette di "individuare i responsabili di gesti e urla razzisti" "Ora basta, adesso basta! Odio = razzismo = ignoranza. In un gioco che unisce le persone di tutto il mondo, dovremmo solo mostrare il meglio dell'umanità. Non c'è spazio per il razzismo. Non si può tollerarlo. L'Italia è meglio di così. Siamo tutti migliori di questo - prosegue Roc Nation - . Chiamiamo quindi a raccolta la comunità sportiva mondiale - giocatori proprietari di squadre, artisti, brand e tutti i tifosi - per denunciare questi comportamenti razzisti e sensibilizzare gli haters riportandoli a un livello di civiltà più umano. Uno standard più decoroso, rispettoso e compassionevole. La squadra più importante è la squadra umana. Lavoriamo insieme per tagliare fuori il razzismo dal gioco e metterlo in panchina, per sempre".

© ufficio-stampa