Rissa tra panchine dopo un contatto Savona-Karamoh: rosso per Vanoli e Thiago Motta

Torino e Juventus restano senza allenatori in panchina dall'11' della ripresa del derby della Mole. Vanoli e Thiago Motta sono infatti stati espulsi dall'arbitro Fabbri dopo una rissa scoppiata tra le panchine. A scaldare gli animi un intervento di Savona su Karamoh che ha fatto arrabbiare il tecnico dei granata. Vanoli dice qualcosa al collega bianconero, poi i due vengono a contatto. A quel punto la decisione del direttore di gara di estrarre il rosso per entrambi. I due poi si sono accomodati sulle tribune dell'Olimpico Grande Torino per seguire il resto della partita dall'alto. Thiago Motta non sarà in panchina per la sfida di Bergamo contro l'Atalanta, in programma martedì 14.