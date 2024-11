Rigorini made in Italy: in Serie A le massime punizioni sono il doppio della Premier

Non che ci fossero molti dubbi, anche senza l'aiuto della statistica, ma i numeri confermano un dato più che evidente: in Serie A si fischiano il doppio dei rigori della Premier League. Sarà che il gioco da noi è più spezzettato di default, che si possono passare giorni a discutere su ogni singolo contatto, che agli arbitri (e da qualche anno al Var) viene data più importanza che nel resto del mondo, ma resta il fatto che in Italia il ricorso alla massima punizione ha percentuali notevoli.