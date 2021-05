Riempire gli stadi almeno per metà: la Serie A ci spera 

Mercoledì al Mapei Stadium ci saranno 4300 spettatori per la finale di Coppa Italia. Per le partite di Euro 2020 saranno più di 15000. In un Paese quasi tutto in giallo e con i vaccini che proseguono a velocità elevata, il target del calcio italiano è quello di arrivare all'inizio della prossima stagione, il 22 agosto con la prima giornata di Serie A, con la possibilità di portare allo stadio almeno la metà degli spettatori consentiti dall'impianto.