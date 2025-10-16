Gravina: "Spostare la Serie A per la Nazionale? Fantasie, pensiamo a uno stage"

"Spostare la 30esima giornata per la Nazionale? Ritengo fantasiosa l'ipotesi dello spostamento di una giornata di campionato, basta vedere le finestre di impegno per il campionato, le competizioni internazionali e la Coppa Italia. È un'ipotesi particolarmente remota. Abbiamo ancora due partite da disputare, abbiamo raggiunto un primo obiettivo e il calcio ci insegna che ci sono leggi spietate". Lo ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina al termine del consiglio federale odierno, in merito ai prossimi passi della Nazionale dopo la qualificazione matematica ai playoff. "Ci sono altre due gare e aspettiamo il 21 novembre per le modalità. Però appellandomi alla Lega di Serie A c'è l'ipotesi di almeno uno stage, il 9-10 febbraio a Coverciano, per dimezzare i tempi di distacco dal 16 novembre al 26 di marzo, data ipotetica dei playoff. Un periodo lungo in cui il mister non avrebbe possibilità di vedere i giocatori. Ne ho parlato con il presidente Simonelli e c'è apertura", ha aggiunto Gravina.