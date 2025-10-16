FIGC, ipotesi rinvio Serie A per i playoff Mondiali? Incastro quasi impossibile

Il cammino è segnato: l'Italia se vorrà andare ai Mondiali dovrà farlo passando per i playoff. Due partite secche a marzo decideranno se gli azzurri potranno tornare a disputare un Mondiale dopo la doppia esclusione consecutiva. Gli spareggi saranno dal 26 al 31 marzo, soltanto 4 giorni dopo il weekend della 30esima giornata di Serie A. Gattuso avrebbe a disposizione quindi tra giorni appena per preparare una doppia sfida di importanza capitale. Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina dopo il successo su Israele è sembrato possibilista ("Proveremo a stimolare") ma guardando al calendario l'incastro sembra impossibile o quasi. In quel periodo della stagione infatti non c'è solo il campionalo ma anche le coppe: tra il 17 e il 19 marzo si disputeranno gli ottavi di Champions League, Europa League e Conference League. Al momento il problema sembra non avere soluzione, ma la FIGC riaffronterà la questione a febbraio, quando la prima fase delle coppe europee sarà terminate e sarà possibile avere un quadro più completo della situazione. Come accadde nel 2021 prima del tonfo nei playoff con la Macedonia (anche in quel caso si era parlato di stage/raduni extra per la nazionale) sarà difficile regalare al ct qualche giorno in più per preparare la squara agli spareggi mondiali.