Caso Balotelli: chiuso per un turno un settore dello stadio del Verona

SERIE A

Un turno di chiusura per il settore 'Poltrone Est' dello stadio di Verona dal quale domenica scorsa durante la gara con il Brescia sono partiti gli insulti razzisti nei confronti di Mario Balotelli: è questa la decisione del Giudice Sportivo sull'episodio. "Viene riferito che al nono minuto del secondo tempo il direttore di gara era costretto a interrompere il gioco, per circa 3 minuti, poiché il calciatore Mario Balotelli era oggetto di cori di discriminazione razziale da parte di alcuni tifosi del Verona posizionati nel settore denominato 'poltrone est'", come si legge nel comunicato diffuso dalla Lega Serie A.

"Considerato che il pur esiguo numero degli autori dei cori va rapportato al numero di occupanti quel settore e che comunque i cori sono stati chiaramente percepiti, oltre che dal calciatore, anche dal rappresentante della Procura federale posizionato in prossimità; considerato, inoltre, che dopo i cori si sono levati, invece, da parte dei tifosi assiepati nell'attigua "curva sud" cori di sostegno, seguiti da un lungo applauso; ritenuto, pertanto, che la sanzione possa essere applicata limitatamente al settore in primis indicato, impregiudicata ogni attività d'indagine in corso per l'individuazione dei responsabili", si legge ancora nel comunicato.

La Roma invece ha ricevuto la diffida e dovrà pagare 30 mila euro di ammenda per cori dei propri tifosi contro i napoletani

SQUALIFICATI: DUE TURNI A ILICIC

Il giocatore dell'Atalanta Josip Ilicic è stato squalificato per due giornate per condotta 'gravemente antisportiva'. Squalifica per una giornata anche per Alessandro Matri (Brescia) con ammenda di 15 mila euro "per avere con atteggiamento intimidatorio rivolto al direttore di gara un'espressione gravemente irrispettosa". Una giornata anche a Marte Cetin (Roma per doppia ammonizione, Igor Dos Santos (Spal) e Pedro Mba Obiang (Sassuolo).