Rapuano nel mirino: confonde Joao Mario con Kalulu e fa infuriare i tifosi bianconeri

'Announcement' ancora in fase di rodaggio per gli arbitri di Serie A. Al 41' della gara di campionato del Bentegodi tra il Verona e la Juve check Var da parte dell'arbitro Rapuano per un presunto fallo di mano di Joao Mario in area e rigore concesso ai padroni di casa. A questo punto arriva la spiegazione del direttore di gara al pubblico della decisione presa ma Rapuano sbaglia il numero di maglia dell'autore del fallo: "Chiarissimo fallo di mano del 15". Ma il numero 15 è Kalulu, lontano dall'azione, e non il portoghese arrivato in bianconero dal Porto, che indossa il 25. E sui social monta la rabbia dei tifosi bianconeri per una mancata espulsione del giocatore del Verona Orban per condotta violenta nei confronti di Gatti: l'arbitro ha estratto il giallo.