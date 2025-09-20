Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Serie A
IN VERONA-JUVE

Rapuano nel mirino: confonde Joao Mario con Kalulu e fa infuriare i tifosi bianconeri

Errore del direttore di gara nell'announcement della decisione del Var sul rigore per il Verona. E sui social...

20 Set 2025 - 19:31
© Da video

© Da video

'Announcement' ancora in fase di rodaggio per gli arbitri di Serie A. Al 41' della gara di campionato del Bentegodi tra il Verona e la Juve check Var da parte dell'arbitro Rapuano per un presunto fallo di mano di Joao Mario in area e rigore concesso ai padroni di casa. A questo punto arriva la spiegazione del direttore di gara al pubblico della decisione presa ma Rapuano sbaglia il numero di maglia dell'autore del fallo: "Chiarissimo fallo di mano del 15". Ma il numero 15 è Kalulu, lontano dall'azione, e non il portoghese arrivato in bianconero dal Porto, che indossa il 25. E sui social monta la rabbia dei tifosi bianconeri per una mancata espulsione del giocatore del Verona Orban per condotta violenta nei confronti di Gatti: l'arbitro ha estratto il giallo.

© Da video

© Da video

verona-juve

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:15
Fiorentina, avvio lento

L'avvio lento della nuova Fiorentina

01:00
MCH AVS FUTEBOL SAD-BENFICA 0-3 MOURINHO OK 20/9 MCH

Mourinho, buona la prima col Benfica: travolge l'AVS e si piazza al 2° posto

01:53
DICH TUDOR VS CALENDARIO DA MIX VERONA-JUVE DICH

Tudor, attacco al calendario: "Noi 3 partite in 7 giorni, il Napoli..."

01:18
DICH CONCEICAO DA MIX VERONA-JUVE DICH

Conceicao: "Il gol? Sì, aiuta, dà fiducia"

00:59
DICH TUDOR VS ARBITRI DA MIX VERONA-JUVE DICH

Tudor è una furia: "Un rigore così lo può dare solo chi non ha giocato al calcio"

00:51
MCH PULLMAN BENFICA MCH

Benfica, è Mourinho mania

00:57
DICH SARRI PRE DERBY 20/9 DICH

Sarri: "Il derby è il derby, emozioni e adrenalina sono alte"

01:58
DICH NICOLA PRE PARMA 20/9 DICH

Nicola "Vardy? Lui e Sarmiento hanno lavorato a parte"

01:46
DICH JURIC PRE TORO 20/9 DICH

Juric: "Lookman ha parlato con me, lo staff e i compagni: col Toro ci sarà"

01:54
DICH GASPERINI PRE DERBY 20/9 DICH

La 'saggezza' di Gasperini: "I derby che restano sono quelli che vinci"

01:05
DICH CUESTA PRE CREMO 20/9 DICH

Cuesta: "A che punto è il Parma? Una squadra è come una bottiglia di acqua"

01:39
DICH CHIVU PRE SASSUOLO 20/9 DICH

Chivu: "Il rumore dei nemici? Fa parte del gioco..."

01:08
Fabio Grosso

Grosso: "Inter ostacolo grande, sarà difficilissima"

01:23
Le parole di Da Cunha

Da Cunha: il perno del centrocampo del Como

01:32
Domani Cremonese-Parma

Domani Cremonese-Parma

01:15
Fiorentina, avvio lento

L'avvio lento della nuova Fiorentina

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:36
Lazio: il 22/9 riapre campagna abbonamenti 2025/26
21:29
Mourinho, buona la prima col Benfica: travolge l'AVS e si piazza al 2° posto
21:15
Juve, Conceiçao: "Non abbiamo vinto e non sono felice"
21:07
Verona, Orban: "Felicissimo per il gol, mi godo il Bentegodi che esplode"
20:52
Hellas, Zanetti: "Grandissima prestazione, potevamo anche vincere"