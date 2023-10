Rapuano infortunato alla schiena, a Massa il derby Juventus-Torino 

© Getty Images

L'Associazione Italiana Arbitri comunica che l'arbitro Antonio Rapuano, inizialmente designato per la direzione della gara Juventus-Torino, in programma sabato 7 ottobre alle 18, sarà sostituito da Davide Massa. La modifica si è resa necessaria in seguito a un infortunio muscolare alla schiena. Questa la designazione completa per il derby:

Arbitro - Massa

Assistenti di linea - Berti e Rossi C.

Quarto uomo: Marchetti

Var: Mazzoleni

Avar: Paterna