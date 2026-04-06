Serie A, Pisa-Torino 0-1: Adams fa gioire D’Aversa, toscani sempre più giù
Lo scozzese entra dalla panchina e decide il match all’80’ su assist di Pedersen
Colpo esterno del Torino, che nella trentunesima giornata di Serie A piega 1-0 il Pisa e respira sempre di più in zona salvezza.
Nel primo tempo i granata ci provano dalla distanza prima con Pedersen e poi due volte con Gineitis, senza però nemmeno avvicinarsi alla porta. I padroni di casa rispondono con Angori, anche in questo caso con conclusioni lontane dallo specchio. Il primo tempo si chiude a reti bianche, sullo 0-0.
In avvio di ripresa gli uomini di Hiljemark vanno a un passo dal vantaggio, ma Tramoni e Stojilkovic non si intendono e sprecano clamorosamente. Quando tutto lascia pensare al pari, ecco che arriva il colpo del ko: all’80’ Pedersen raccoglie il lancio di Ebosse e serve di prima intenzione il subentrato Che Adams, che da due passi spinge in rete il gol partita.
Il Torino sale a 36 punti, scavalcando il Parma in dodicesima posizione. Ultimo a quota 18 il Pisa, insieme al Verona.
IL TABELLINO
Pisa-Torino 0-1
Pisa (3-5-2): Semper 6; Calabresi 5.5 (dal 41’ st Cuadrado sv), Caracciolo 6, Canestrelli 6; Leris 5.5 (dal 41’ st Touré sv), Aebischer 6, Hojholt 5.5 (dal 31’ st Akinsanmiro sv), Tramoni 5.5, Angori 6; Moreo 6 (dal 13’ st Stojilkovic 5), Meister 5.5 (dal 13’ st Loyola 5.5). All. Hiljemark. A disp. Scuffet, Nicolas, Albiol, Bozhinov, Coppola, Bettazzi, Piccinini, Stengs.
Torino (3-4-1-2): Paleari 6; Coco 6.5, Ismajli 6, Ebosse 6.5; Pedersen 7 (dal 38’ st Lazaro sv), Prati 6 (dal 17’ st Casadei 6), Gineitis 6.5 (dal 38’ st Tameze sv), Obrador 5.5; Vlasic 6; Simeone 5.5 (dal 27’ st Anjorin 6), Kulenovic 5.5 (dal 17’ st Adams 7). All. D’Aversa. A disp. Israel, Siviero, Maripan, Marianucci, Biraghi, Nkounkou, Ilkhan, Ilic, Njie.
Arbitro: Zufferli.
Marcatori: 80’ Adams (T).
Ammoniti: Aebischer (P).
Espulsi: -
LE STATISTICHE
Il Torino torna a vincere un match di Serie A disputato nel giorno di Pasqua da quello 3-1 contro il Perugia del 26 marzo 1978.
Il Torino non vinceva una trasferta di Serie A disputata nel giorno di Pasqua da quella 3-1 contro il Catanzaro del 26 aprile 1972.
Il Torino non vinceva un match di Serie A disputato nel giorno di Pasqua senza neanche subire reti da quello 1-0 contro l’Hellas Verona dell’11 aprile 1971.
Solo in altri tre occasioni il Torino aveva vinto una trasferta di Serie A disputata nel giorno di Pasqua senza neanche subire reti, la più recente risaliva al 29 marzo 1970, 0-1 anche in quel caso contro il Brescia.
Il Torino non vinceva un match di Serie A contro il Pisa senza neanche subire gol dall’1-0 del 21 aprile 1991 con Emiliano Mondonico allenatore al Delle Alpi.
Solo in un’altra occasione il Torino era riuscito a vincere una trasferta contro il Pisa in Serie A, il 2 gennaio 1983, 0-1 anche in quel caso.
Il Torino è rimasto imbattuto in 23 delle ultime 24 partite contro squadre neopromosse in Serie A (12V, 11N), registrando il suo 14° clean sheet nel periodo contro queste formazioni.
Il Torino ha vinto tre delle ultime cinque sfide in Serie A con Roberto D’Aversa allenatore (2P), tante vittorie quante quelle messe insieme dai granata nelle precedenti 11 nel torneo in corso.
Il Torino non vinceva una trasferta di Serie A con annesso clean sheet dallo scorso 4 gennaio, 3-0 vs Hellas Verona in quel caso.
Il Pisa è la solo la seconda squadra contro cui Ché Adams va a segno sia all’andata che al ritorno in Serie A, dopo il Lecce.
Primo assist per Marcus Pedersen in questa Serie A. Il classe 2000 non ne forniva uno nella massima serie dal 10 febbraio 2024 quando vestiva la maglia del Sassuolo contro il Torino.
Il Pisa ha subito 11 gol da giocatori subentrati in questa Serie A, nessuna squadra ne conta di più.
Il Pisa ha subito 16 gol negli ultimi 15 minuti del secondo tempo, solo l'Hellas Verona (18) ne ha incassati di più in questa stagione di Serie A.
17esima partita senza segnare per il Pisa in questa Serie A, più di qualsiasi altra squadra nel torneo in corso.
Il Pisa ha perso sei delle sette sfide disputate in Serie A con Oscar Hiljemark allenatore (1V), una sola sconfitta in meno di quelle incassate nelle precedenti 17.