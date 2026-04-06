Serie A, Pisa-Torino 0-1: Adams fa gioire D’Aversa, toscani sempre più giù

In avvio di ripresa gli uomini di Hiljemark vanno a un passo dal vantaggio, ma Tramoni e Stojilkovic non si intendono e sprecano clamorosamente. Quando tutto lascia pensare al pari, ecco che arriva il colpo del ko: all’80’ Pedersen raccoglie il lancio di Ebosse e serve di prima intenzione il subentrato Che Adams, che da due passi spinge in rete il gol partita.