Parte il giro delle panchine: Sarri verso la Fiorentina e Italiano vicino al Napoli

GLI SCENARI

L'ex allenatore della Lazio sta trattatando con la proprietà viola mentre il tecnico della Fiorentina è da tempo nel mirino di De Laurentiis

Si incomincia ad avere un quadro più chiaro sul futuro delle panchine della prossima Serie A. Vincenzo Italiano lascerà la guida dei viola al termine della stagione e la coppia Commisso-Barone ha già individuato il sostituto: Maurizio Sarri. La Fiorentina è il giusto coronamento della sua esperienza in Serie A, in una città a mezz'ora di distanza da casa sua e in uno stadio dove da bambino andava a seguire i viola accompagnato dagli zii.

Vincenzo Italiano, invece, è da molto tempo nel mirino di De Laurentiis. Di lui piace il sistema di gioco, il famoso 4-3-3 che è diventato il punto di riferimento del presidente, e il calcio offensivo fatto praticare alle sue squadre. E' il candidato numero uno nel caso in cui Calzona non dovesse fare miracoli da qui a due mesi alla guida del Napoli. Praticamente sicuro, invece, il futuro delle panchine di Lazio e Roma. Lotito ha appena scelto Tudor per chiudere questa stagione e per iniziare a programmare la prossima, mentre i Friedkin hanno già nel cuore De Rossi per quanto ha fatto vedere finora sul piano del gioco e dei risultati.

Restano sempre le grandi incognite di Juventus e Milan, su cui si staglia prepotente l'ombra di Conte, con le suggestioni Thiago Motta e Palladino ad accompagnare le ipotesi sul futuro. In casa bianconera molto dipenderà da Allegri. Se non se ne andrà lui, la società gli proporrà un prolungamento con la spalmatura del contratto che, al momento, scade nel 2025. Pioli, invece, si gioca molto nel finale di stagione. Una buona figura in Europa League e un secondo posto in campionato potrebbero farlo restare sulla pancina rossonera anche l'anno prossimo.