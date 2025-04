Paolo Jarre, terapeuta di Fagioli: "Noia, pochi interessi e tanti soldi, così i calciatori diventano ludopatici"

"Essere un calciatore e avere tanti soldi non è un fattore di protezione, ma di rischio. I 12 calciatori emersi dall'indagine sono solo la punta dell'iceberg. Dei 500 giocatori di Serie A, credo che almeno 100-150 siano in questa situazione". Queste le parole, in un'intervista rilasciata al QN Quotidiano Nazionale da Paolo Jarre, terapeuta del calciatore Nicolò Fagioli, e tra i massimi esperti italiani sulle tematiche legate all'azzardo patologico. "I maschi fra i 18 e i 25 anni rappresentano la fascia di popolazione più a rischio per gioco d'azzardo tramite scommesse sportive. Altri fattori di rischio per questi ragazzi, spesso poco acculturati, sono il tanto tempo libero, i tanti soldi e la mancanza di interessi diversi dal calcio. Con gli smartphone, poi, l'azzardo è in tasca 24 ore su 24. Vincere o perdere non conta, chi gioca d'azzardo insegue lo stato di ebbrezza determinato dalla giocata".