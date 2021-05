Panchine roventi: in Serie A sicuri solo Mourinho e Pioli

MERCATO ALLENATORI

Mai come quest'anno sono pochissime le squadre che hanno la certezza della prossima guida tecnica

Forse non è mai successo nella storia della Serie A che fossero così poche le squadre che, a fine campionato, non avessero ancora la certezza di chi sarà l'allenatore della prossima stagione. Escludendo Pioli, sicuro di restare al Milan comunque vada la stagione dopo l'ottimo lavoro fatto in un anno e mezzo, e Mourinho, appena annunciato dalla Roma, nulla è sicuro. Ci sono altre squadre che, al 90%, confermeranno la panchina attuale. Come il Bologna, con Mihajlovic che se ne andrà solo se arrivasse una chiamata da una big, o la Lazio, con Simone Inzaghi ormai finalmente vicino alla firma.

Un'altra certezza è la conferma di Castori, appena promosso con la Salernitana. Il resto è molto nebuloso, a partire da una delle panchine più importanti, quella della Juventus. Sicuro l'addio a Pirlo, nelle ultime ore sta diventando sempre più concreta la possibilità che Zidane, fresco di annuncio di divorzio dal Real, possa davvero diventare il nuovo allenatore bianconero. I contatti sono concreti e Zizou vorrebbe trovare nuovi stimoli riportando in alto la squadra che lo ha reso famoso in tutto il mondo. Dubbi anche per l'Inter campione. Tutto dipenderà dal colloquio tra Conte e la proprietà. Nel caso di distanza eccessiva sui programmi e di dubbi sulla situazione economica si potrebbe arrivare a un divorzio che, al momento, non prevede un piano b per la panchina.

Al Napoli si sono un po' raffreddati i contatti con Spalletti. De Laurentiis ha provato a convincere Gattuso a restare ma Ringhio ha già dato la parola alla Fiorentina. L'Atalanta andrà avanti con Gasperini, a meno che non arrivi una proposta irrinunciabile per l'allenatore che ha portato per tre anni di fila la Dea in Champions League. Il Sassuolo ha individuato In Italiano il successore di De Zerbi, destinato allo Shakhtar, mentre Cairo ha puntato su Juric. Spezia e Verona, così, sono alla ricerca di un nuovo allenatore, così come, molto probabilmente, l'Udinese che potrebbe privarsi di Gotti. Piace, e non solo in Friuli, l'allenatore dell'Empoli Dionisi. Anche i toscani dovranno trovare la guida tecnica per la prossima stagione in Serie A. Le due genovesi sembrano orientate a confermare Ballardini e Ranieri, anche se l'allenatore rossoblù ha detto di dover chiarire ancora alcune cose con il presidente Preziosi. Pippo Inzaghi ha rinnovato con il Benevento anche se la retrocessione potrebbe cambiare i piani mentre Semplici, dopo il più che buono finale di stagione, dovrebbe restare a Cagliari ma tutto dipenderà dalla permanenza dei sardi in Serie A.