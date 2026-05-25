Pagellone allenatori Serie A 2025/2026: Chivu da 9, flop Allegri, Spalletti si salva. Fabregas storico

GIAMPAOLO 5

Non è mai stato un allenatore adatto a subentrare in corsa. Il suo calcio ha bisogno di tempo per essere spiegato e di ancora più tempo per essere capito. La Cremonese non poteva permetterselo e infatti la svolta non c’è stata, la squadra non ha avuto quella scossa che serviva e alla fine è tornata in Serie B. E pensare che era partita così forte. Filosofeggiante.