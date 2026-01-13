Open Var, De Marco: "Giusto concedere il rigore all'Inter"

Il rigore concesso e poi tolto al Como - Nella sfida tra i lariani e il Bologna, il Var è stato chiamato in causa diverse volte. Sul contatto tra Vitik e Douvikas, De Marco ha spiegato: "Il contatto basso non era tale da essere punito con un calcio di rigore. Mazzoleni esamina molto bene tutto l'episodio, chiedendo anche ad Abisso cosa avesse fischiato, se un contatto basso o un'eventuale trattenuta. Per noi questo penalty non deve essere concesso, l'intensità non è tale per concedere la massima punizione". L'ex arbitro ha aggiunto: "In questa stagione, quando viene assegnato un penalty che non è tale, allora è giusto fare una on field review".