Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Serie A
Open Var

Open Var, De Marco: "Giusto concedere il rigore all'Inter"

L'ex arbitro analizza gli episodi più controversi delle due ultime giornate di Serie A 

13 Gen 2026 - 15:36
© Getty Images

© Getty Images

Ospite a Open Var, format di Dazn, Figc, Aia con la collaborazione della Lega Serie A, l'ex arbitro e responsabile dei rapporti istituzionali Can A e B Andrea De Marco ha fatto luce sugli episodi più controversi della 19esima e 20esima giornata di Serie A. 

20esima giornata

Il rigore assegnato ai nerazzurri contro il Napoli - "Giusto concedere il calcio di rigore. Si tratta di step on foot: il calciatore dell'Inter Mkhitaryan anticipa Rrahmani che gli dà un pestone. L'azione era troppo veloce e l'arbitro dal campo non ha potuto vederlo, il Var è intervenuto molto bene", spiega De Marco. L'ex arbitro ha anche aggiunto che "l'intervento è stato imprudente, ci stava il cartellino giallo per il calciatore del Napoli". Nel complesso, la direzione di gara di Doveri è stata positiva, l'Aia si reputa "soddisfatta". 

Il rigore concesso e poi tolto al Como - Nella sfida tra i lariani e il Bologna, il Var è stato chiamato in causa diverse volte. Sul contatto tra Vitik e Douvikas, De Marco ha spiegato: "Il contatto basso non era tale da essere punito con un calcio di rigore. Mazzoleni esamina molto bene tutto l'episodio, chiedendo anche ad Abisso cosa avesse fischiato, se un contatto basso o un'eventuale trattenuta. Per noi questo penalty non deve essere concesso, l'intensità non è tale per concedere la massima punizione". L'ex arbitro ha aggiunto: "In questa stagione, quando viene assegnato un penalty che non è tale, allora è giusto fare una on field review". 

19esima giornata

Il mancato penalty alla Lazio contro la Fiorentina - Nella giornata giocata settimana scorsa, la partita dell'Olimpico ha portato con sé molte polemiche, soprattutto per la trattenuta di Pongracic su Gila. "In questo caso avremmo preferito una on field review, la trattenuta era punibile con il calcio di rigore". Su quello assegnato ai viola per presunto fallo su Gudmundsson, invece, De Marco ha precisato: "In questo caso avremmo preferito che rimanesse una decisione di campo, il contatto non è tale per richiamare Sozza al monitor". 

Il rigore concesso al Verona contro il Napoli - Al Maradona ha fatto molto discutere il penalty per l'Hellas, soprattutto per la dinamica con cui Buongiorno tocca il pallone con la mano. "Bisognava capire se c'era il fallo di Valentini sul difensore del Napoli. Come vediamo, il braccio è ben al di sopra della spalla e quindi in posizione punibile e il contrasto del calciatore gialloblù è stato giudicato regolare. La commissione è d'accordo con questa valutazione: due giocatori saltano e non c'è fallo", analizza De Marco. Sulla lunghezza della revisione, l'ex arbitro ha aggiunto: "Meglio prendersi qualche minuto in più di una decisione sbagliata". 

Il gol annullato a Hojlund - Nella stessa partita, anche la rete non convalidata al Napoli ha fatto parecchio discutere: "La regola può piacere o meno, ma se nell'immediatezza un calciatore tocca anche involontariamente il pallone con la mano e segna, la rete deve essere annullata", spiega De Marco. Sulla presunta valutazione di 8.6 data dal designatore Rocchi all'arbitro Marchetti, l'ex fischietto ha voluto precisare: "L'indiscrezione non ha fondamento, il voto non è reale. Marchetti ha fatto una buona gara ma il voto era più basso". 

Il rigore concesso al Genoa contro il Milan - "Non ci sono dubbi su questa decisione, Mariani è stato molto bravo ad assegnarlo dal campo. In caso contrario, ci saremmo aspettati una on field review: il calcio di rigore è chiaro", spiega De Marco in merito al fallo di Bartesaghi su Ellertsson

open var
arbitri
serie a

Ultimi video

01:46
Genoa-Cagliari ai raggi X

Genoa-Cagliari ai raggi X

00:22
MCH ARBELOA REAL MADRID MCH

Real Madrid, il primo allenamento guidato da Arbeloa

00:58
Inzaghi batte CR7

Inzaghi batte CR7

01:29
Real Madrid nel caos

Real Madrid nel caos

01:37
La Coppa Italia riparte

La Coppa Italia riparte

01:54
Torna la Coppa Italia

Torna la Coppa Italia

01:31
Conte, Allegri e non solo

Conte, Allegri e non solo

00:31
MCH HERDMAN NUOVO CT INDONESIA OCN THOHIR 13/1 MCH

Dal Canada a Jakarta, il nuovo c.t. dell'Indonesia lo presentaThohir

00:33
DICH CUESTA PER SITO 13/1 DICH

Parma, Cuesta non teme il Napoli

01:39
La Juventus è rinata

La Juventus è rinata

01:02
Caos step on foot

Caos step on foot

01:41
Il "paradosso Milan"

Il "paradosso Milan"

01:41
Napoli, i pro e i contro

Napoli, i pro e i contro

01:55
Inter, i pro e i contro

Inter, i pro e i contro

01:44
Inter e Napoli in campo

Inter e Napoli in campo

01:46
Genoa-Cagliari ai raggi X

Genoa-Cagliari ai raggi X

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:34
Atalanta, domani Kossounou a Zingonia: verso la convocazione col Pisa
14:14
Euro 2032, Abodi: "Commissario stadi? C'è l'intesa, decreto in prossimo Cdm"
14:07
La Chapecoense dedica le nuove maglie al Torino: "Per sempre amici"
13:34
Juventus, Yildiz: "Grande gara, continuiamo a spingere"
12:13
Recuperi 16esima giornata, gli arbitri: c'è Guida per il Milan. Maresca per Lecce-Inter