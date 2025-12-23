Open Var, De Marco: "Contatto marginale, lo step on foot di Bremer a Pellegrini non è punibile"

De Marco ha poi spiegato la trattenuta in area di rigore tra Terracciano e Noslin in Lazio-Cremonese: "Secondo me la trattenuta è stata analizzata però è stata considerata troppo leggera per essere sanzionata, direi correttamente. Ma in questo caso il focus era proprio sull'eventuale tocco con il braccio da parte del calciatore della Cremonese, perché se ci fosse stato, allora sarebbe stato assolutamente punibile con il calcio di rigore. In questo caso invece non c'è alcun contatto con il braccio e quindi non è assolutamente punibile".