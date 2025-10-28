Oggi tocca a Napoli e Milan: Conte per certificare la fine della crisi, Allegri per riprendere la corsa

Dopo la vittoria casalinga contro l'Inter, Conte e i suoi dovranno dimostrare di aver scacciato una volte per tutte la crisi. Il tecnico, però, dovrà fare a meno di De Bruyne: gli esami di ieri hanno confermato la lesione di alto grado al bicipite femorale destro e il belga rivedrà il campo solo nel 2026. Ma da Castel Volturno arrivano anche delle buone notizie, visto che Hojlund e Rrahmani sono tornati tra i convocati. Ancora da vedere se il danese sarà subito titolare o se invece partirà dalla panchina. Questa l'ipotesi più probabile, visto che Conte starebbe valutando il 4-3-3 con il tridente formato da Lucca, Neres e Politano. Per quanto riguarda invece la difesa, il ballottaggio è tra Juan Jesus e Buongiorno per chi affiancherà Beukema. Il kosovaro, dunque, non verrà rischiato: possibile torni dal primo minuto sabato contro il Como.