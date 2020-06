Nuovo San Siro verso l'ok, Inter e Milan riducono le volumetrie

OTTIMISMO

Significativi passi avanti verso il nuovo San Siro, come recita il comunicato stesso di Inter e Milan dopo l'incontro odierno con il Comune di Milano, il primo dal vivo dall'inizio della pandemia. Nerazzurri e rossoneri, rappresentati rispettivamente dall'ad Antonello e dal presidente Scaroni, hanno rivisto al ribasso l'indice delle volumetrie previsto venendo sostanzialmente incontro alla controparte. Si è dunque passati dai 180.000 mq iniziali con indice di edificabilità a 0,64 mq/mq a 145.000 mq con indice massimo di 0,51 mq/mq. Il costo previsto per la rifunzionalizzazione del Meazza stimato in 74 milioni di euro.









































































Dal 1926 a oggi: la storia del calcio milanese e non solo...















































































IL COMUNICATO

AC Milan e FC Internazionale Milano, a seguito dell’incontro odierno con i rappresentati del Comune di Milano, comunicano che sono stati fatti significativi passi avanti nella messa a punto del progetto presentato dai Club per la rifunzionalizzazione dell’attuale impianto Giuseppe Meazza e la creazione di uno Sports and Entertainment District a San Siro con un ridotto indice volumetrico equivalente a 145 mila mq. Il costo della rifunzionalizzazione del Meazza, pari a circa 74 milioni di euro secondo la stima delle squadre, porterebbe a un indice edificatorio massimo di 0,51 mq/mq, equivalente a 145 mila mq di SL. Resta ovviamente inteso che la concessione di eventuali volumetrie in eccesso rispetto all’indice attualmente previsto dal Piano del Governo del Territorio (PGT) e pari a 0,35 mq/mq e l’approvazione degli ulteriori contenuti urbanistici ed edilizi resta soggetta alle decisioni degli organi istituzionali competenti, come previsto dal procedimento in corso. In ogni caso la proposta di rifunzionalizzazione dovrà essere ricompresa nel piano economico finanziario anche rispetto all’obiettivo del raggiungimento dell’equilibrio dell’intervento.