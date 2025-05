Napoli-Inter, scudetto thrilling: calendario alla mano, la prossima giornata sarà decisiva

L'Empoli giocherà sul campo del già retrocesso Monza, mentre il Lecce ospiterà un Torino che ha ben poco da chiedere al campionato: giocoforza per il Parma quello con il Napoli diventa un crocevia fondamentale. In casa i ducali quest'anno hanno sconfitto Milan e Juve e hanno costretto al pari l'Inter. In generale, prima del doppio ko nelle ultime due giornate (prima di quello con l'Empoli era arrivato quello con il Como), avevano infilato sette risultati utili consecutivi, tra cui oltre al pareggio coi nerazzurri e la vittoria con i bianconeri, anche i pari esterni con Fiorentina e Lazio. Dunque, per il Napoli una trasferta non agevole. L'Inter invece ospiterà la Lazio: i biancocelesti, reduci dal pareggio in extremis con la Juve, sono ancora in corsa per un posto Champions. Anzi, diciamo che le speranze di raggiungere il quarto posto passano tutte attraverso il match di San Siro. Per cui, se per il Napoli saranno 90 minuti intensi, per i nerazzurri di Inzaghi sarà ancora peggio.