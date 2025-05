Coppa Italia: all'asta su Socios i palloni dei gol della finale

Per il terzo anno consecutivo Socios.com e Lega Serie A uniscono le forze per offrire ai tifosi un'opportunità irripetibile: portarsi a casa i palloni con cui verranno segnati i gol della Finale di Coppa Italia Frecciarossa 2025 tra Milan e Bologna. "Ogni finale scrive una pagina indelebile nella storia del calcio. Emozioni, gesti tecnici, attimi sospesi che restano per sempre nella memoria collettiva. E tra tutti questi momenti, i gol rappresentano l'essenza del gioco, la scintilla che accende gli stadi e unisce milioni di tifosi. Anche quest'anno, grazie alla collaborazione tra Socios.com e Lega Serie A, sarà possibile aggiudicarsi all'asta i palloni dei gol che decideranno la sfida dell'Olimpico. Subito dopo ogni rete, su milioni di schermi in oltre 180 territori nel mondo, apparirà un QR Code che permetterà di accedere direttamente all'asta dedicata al pallone di quel gol. Ogni esemplare sarà unico, tracciato e autenticato tramite Chiliz, la blockchain che alimenta l'ecosistema Socios.com e integrato con tecnologia NFC. Questo permetterà ai vincitori dell'asta non solo di possedere un oggetto da collezione esclusivo, ma anche di rivivere il momento del gol in qualsiasi momento, semplicemente avvicinando lo smartphone al pallone. Per la serata dell'Olimpico verrà utilizzata una versione speciale e celebrativa del Puma Orbita, con una livrea dorata pensata per rendere ancora più iconico ogni gol segnato".