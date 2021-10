Moviola Inter-Juve, Cesari: "Giusto punire il fallo di Dumfries, il Var deve intervenire"

"Dopo la caduta di Alex Sandro in area, l'arbitro fa ampi gesti di proseguire, anzi, dice tirati su che non è successo niente. A questo punto il Var richiama Mariani che concede il rigore. Il piede destro di Dumfries colpisce quello del giocatore della Juve. L'ingenuità è assolutamente punibile". Così l'ex arbitro Graziano Cesari a Pressing sull'episodio di Inter-Juve che ha portato al pareggio dei bianconeri e che ha scatenato la rabbia dei nerazzurri. "Dagli atteggiamenti dell'arbitro in campo si desume che il direttore di gara non ha visto bene, quindi siamo di fronte a un chiaro ed evidente errore: ecco perché interviene il Var".