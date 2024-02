Moviola Inter-Atalanta, Cesari: "Braccio di Hateboer, giusto il rigore. E corretto non ripeterlo"

© Da video

"L'assistente segnala che la palla è uscita ma dalla revisione si vede che il pallone non è uscito interamente. Giusto l'intervento del Var, come giusto assegnare il rigore all'Inter. Non è petto, non è spalla, non è ascella ma Hateboer colpisce con il braccio su cross di Dumfries". Graziano Cesari commenta così il penalty concesso con il Var ai nerazzurri e poi sbagliato da Lautaro Martinez. "Corretto poi non far ripetere il rigore perché al momento della battuta Dimarco non ha il piede destro appoggiato a terra e la sua proiezione in area non conta". Bene la valutazione anche in occasione del gol annullato all'Atalanta con De Ketelaere sullo 0-0: "C'è il tocco di braccio di Miranchuk".