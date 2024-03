Moviola: Aureliano sbaglia due volte con Pessina

© Getty Images

Non è piaciuta ad Adriano Galliani la direzione di gara di Aureliano, arbitro di Torino-Monza. Il fischietto bolognese non è impeccabile in almeno due occasioni: al 67' concede un rigore al Torino (poi trasformato da Sanabria e risultato decisivo) per una sorta di abbraccio di Pessina su Ricci. Il tocco c'è, ma sono situazioni che si vedono diverse volte e che non vengono sanzionate quasi mai. Con il rigore arriva il primo giallo al capitano del Monza che, appena 5 minuti dopo, al 72, prende seconda ammonizione e conseguente espulsione per un intervento sempre su Ricci. Anche in questo caso, come in occasione del rigore - spiega il nostro Graziano Cesari - l'intervento è un po' forte e sicuramente falloso, ma probabilmente non meritevole di un ulteriore, così pesante, cartellino.