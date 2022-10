"Mondo ferito": la Serie A scende in campo per Medici Senza Frontiere  

© ufficio-stampa

Il mondo è ferito da guerre e conflitti, che causano morte e distruzione quando sono in corso, ma continuano a uccidere anche dopo per la mancanza di cure, di cibo o di mezzi di sostentamento. Per portare assistenza medica alle popolazioni colpite dai conflitti, MSF lancia la campagna di raccolta fondi “Mondo ferito”: si possono donare 2 euro con SMS da cellulare, 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al numero 45522, oppure online sul sito, www.msf.it/smssolidale. Nella 10a Giornata di Campionato tutte le squadre di Serie A scendono in campo per sostenere l’iniziativa di Medici Senza Frontiere invitando i tifosi a donare. Tra i testimonial dell’iniziativa Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma, e Massimo Ambrosini, ex capitano del Milan, oggi commentatore tv.