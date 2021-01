Milan quasi campione d'inverno, l'Inter ha ancora una possibilità

REGOLAMENTO

La vittoria di Cagliari ha portato il Milan a un punto dal divenire matematicamente campione d'inverno della Serie A, cosa che in casa rossonera manca dal 2011. L'Inter è dietro di tre punti ma, ad una giornata dalla fine del girone di andata del campionato, ha ancora una chance per prendersi il platonico titolo assegnato al giro di boa: questo perché, in caso di arrivo a pari punti, conterà la differenza reti generale. lapresse

È vero che il Milan ha vinto il derby contro i cugini ma, da regolamento, lo scontro diretto viene usato come primo criterio in caso di parità di punteggio solo nel girone di ritorno, in modo da dare doppia chance ad ogni squadra. Così in questo momento va guardata la differenza tra reti segnate e reti subite, al momento è avanti l'Inter a +22 con i rossoneri a +20.

I nerazzurri dunque per diventare campioni d'inverno dovranno battere l'Udinese e sperare in una sconfitta del Milan contro l'Atalanta. Molto più semplici le combinazioni per la squadra di Pioli: gli basterà vincere o pareggiare contro Gasperini o anche perdere se Conte non dovesse battere l'Udinese.