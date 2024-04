Milan-Lecce, l'audio dell'espulsione di Krstovic: "Come rosso?"

SERIE A

Svelato a Open Var l'audio relativo all'espulsione diretta dell'attaccante per l'intervento su Chukwueze: "Ha fatto rosso? Allora va bene dai"

In Milan-Lecce ha fatto molto discutere il cartellino rosso diretto mostrato dall'arbitro Massimi a Nikola Krstović per un'entrata a gamba alta su Samuel Chukwueze. Nel corso del programma Open Var di Dazn, è stato svelato l'audio relativo all'espulsione diretta dell'attaccante dell'attaccante giallorosso ed è stato svelato anche l'abbaglio iniziale preso dall’Avar Valeri, che pensava fosse stato estratto il giallo e giustifica il direttore di gara: "Com'è questo fallo? Giallo, gli da giallo. Sì - commentano nella saletta in cui sono stati esaminati i replay - Vuoi che ti fermo sul punto di contatto? Sì, sul punto di contatto. Sì sulla spalla, vediamo semplicemente dall'alto. Guarda, guarda questa. Cioè è brutto, però prova a prendere il pallone. Secondo me non c'è violenza".

"Rosso? Come rosso? Ha fatto rosso, eh. Ha fatto rosso - prosegue l'audio una volta notata la decisione di Massimi - Ah, ha fatto rosso? Allora va bene dai. Non avevo visto il colore del cartellino, poi non parla...". E poi ancora: "Confermiamo assolutamente. Sì, sì, assolutamente, certo, certo. Check completato, rosso confermato".

A spiegare la particolarità dell'episodio in studio c'è Dino Tommasi, componente CAN: "L'Avar Valeri pensava fosse giallo dalla luminosità della telecamera. E' un intervento che può essere grave fallo di gioco, prova a giocare il pallone ma c'è una gamba tesa, c'è intensità".

Cosa dice il regolamento? "Un tackle o un contrasto che mette in pericolo l’incolumità di un avversario o commesso con vigoria sproporzionata o brutalità deve essere sanzionato come grave fallo di gioco. Qualsiasi calciatore che, in un contrasto per il possesso del pallone, colpisca un avversario da davanti, di lato o da dietro, utilizzando una o entrambe le gambe, con vigoria sproporzionata o che metta in pericolo l’incolumità di un avversario, si rende colpevole di un grave fallo di gioco".

Un episodio simile a quello di San Siro c'è stato anche il Frosinone-Bologna, ma Saelemaekers è stato punito solo col cartellino giallo e il Var Valeri, ancora lui, è stato molto rapido nel confermare il colore del cartellino: "Sta facendo giallo, fammi rivedere. Daniele, il giallo è confermato”.

La spiegazione di Tommasi: “Non c’è intensità, Saelemaekers sfiora Zortea, Orsato giustamente estrae il giallo, c’è solo uno sfioramento, si derubrica da grave fallo di gioco a imprudenza”.