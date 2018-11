Milan, la Curva Sud contro Bonucci: "Peggio di te solo Schettino... Imbarazzante"

11/11/2018

Come prevedibile non è certo stata un'accoglienza tenera quella che San Siro ha riservato a Leonardo Bonucci, tornato al Meazza con la Juve dopo l'addio al Milan in estate. Allegri ha tenuto il difensore in panchina per 90 minuti, ma i tifosi rossoneri si sono comunque fatti sentire durante la lettura delle formazioni, con fischi e insulti rivolti all'ex capitano milanista. In Curva Sud è poi comparso uno striscione all'indirizzo del difensore: "Bonucci peggio di te solo Schettino... Imbarazzante". Il riferimento è al comandante della Costa Concordia naufragata nel 2012 nelle acque dell'Isola del Giglio.