Ancelotti, parla la figlia: "Gattuso non lo ha più chiamato"

24 Ott 2025 - 11:35
Katia Ancelotti, figlia dell'attuale c.t del Brasile, in un'intervista al Corriere della Sera ha raccontato alcuni retroscena che hanno caratterizzato le fasi più importanti della lunghissima carriera di Ancelotti. Tra questi, anche la fine del rapporto con Gennaro Gattuso, uno dei calciatori con cui l'allenatore ha costruito al Milan delle annate storiche e indimenticabili per i tifosi rossoneri: "Non si sono più visti né sentiti, Papà ci è rimasto male e non fa finta di niente. Rino non lo ha mai più chiamato, probabilmente si rivedranno al Mondiale, ci auguriamo tutti che l’Italia ci vada. Sarebbe bella una finale Brasile-Italia, l’ultima c’era stata nel 1994, papà era il secondo di Sacchi. Gattuso dov’era? È un dato di fatto, è storia".

