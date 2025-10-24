Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Real Madrid, il dubbio di Xabi Alonso in vista del Clasico

24 Ott 2025 - 11:23
© Getty Images

© Getty Images

Molte certezze per Xabi Alonso in vista della super sfida con il Barcellona: pronti Bellingham, Tchouameni e Guler a centrocampo e Vinicius con Mbappé davanti. L'unico dubbio riguarda la catena di destra: Mastantuono alterna momenti di grande qualità a momenti di confusione in cui non sembra dare certezze assolute, complice anche la giovane età e il periodo di adattamento. A contendersi il posto con lui c'è Brahim Diaz, autore di una prestazione di sostanza contro la Juventus, più inserito nei meccanismi di squadra e, forse, più preparato a reggere la pressione di un Clasico

Ultimi video

03:42
DICH GILARDINO PRE MILAN DICH

Gilardino: "Conosciamo la forza del Milan, ma nulla è scontato. Allegri? Un punto di ferimento"

01:04
MCH FLAMENGO-RACING LIBERTADORES 23/10 MCH

Libertadores: il Flamengo "degli italiani" batte il Racing al Maracana

01:13
MCH LDU-PALMEIRAS 24/10 MCH

Libertadores: la Liga de Quito strapazza il Palmeiras di Felipe Anderson

00:45
DICH GASPERINI POST VIKTORIA DICH

Gasp: "Dovbyk dà segnali fisici incoraggianti"

03:21
DICH PIOLI POST RAPID VIENNA DICH

Pioli: “La squadra mi ha dato ciò che avevo chiesto, ora determinati in campionato"

03:45
DICH DZEKO POST RAPID VIENNA DICH

Dzeko: “Io marcatore più anziano della Conference? Vent’anni che faccio questo mestiere…"

01:51
DICH NDOUR POST RAPID VIENNA DICH

Ndour: "Abbiamo giocato bene, il gol un po' fortunato ma contava essere lì"

01:41
STAND UP MANU CARRENO PRE REAL MADRID-BARCELLONA 23/10 SRV

Manu Carreno: "Clasico? Vale di più per il Barcellona, ma Xabi Alonso rischia"

01:33
Bologna e Fiorentina

Bologna e Fiorentina

02:03
Padova, torna Papu Gomez

Padova, torna Papu Gomez

01:42
Stasera Roma-Viktoria

Stasera Roma-Viktoria

01:46
Tomori e lo scudetto

Tomori e lo scudetto

01:44
Allegri invita alla calma

Allegri invita alla calma

01:34
La forza d'animo di Pio

La forza d'animo di Pio

01:45
Napoli, è crisi vera

Napoli, è crisi vera

03:42
DICH GILARDINO PRE MILAN DICH

Gilardino: "Conosciamo la forza del Milan, ma nulla è scontato. Allegri? Un punto di ferimento"

I più visti di Calcio

Yildiz e Vlahovic

Yildiz e Vlahovic: dopo l'Europa servono gol in Italia

DICH TUDOR POST REAL-JUVE 22/10 DICH

Tudor: "Dispiace, ma partita più positiva che negativa"

Christian Abbiati (portiere): gestore di una concessionaria Harley-Davidson a Milano

Il Milan torna a sognare lo scudetto con Allegri: ecco cosa fanno i campioni del 2011

STAND UP MANU CARRENO PRE REAL MADRID-BARCELLONA 23/10 SRV

Manu Carreno: "Clasico? Vale di più per il Barcellona, ma Xabi Alonso rischia"

MCH ALLENAMENTO BOLOGNA PRE EUROPA 22/10 MCH

Bologna al lavoro per l'Europa League

DICH TOMORI 22/10 DICH

Tomori, un fioretto da scudetto: "Se lo vinciamo mi faccio biondo"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:24
Roma, Koné in dubbio per il Sassuolo
12:05
Liverpool, Chiesa eletto giocatore del mese di settembre
11:35
Ancelotti, parla la figlia: "Gattuso non lo ha più chiamato"
11:23
Real Madrid, il dubbio di Xabi Alonso in vista del Clasico
10:20
Sciroppo d'acero e caffè, Haaland lancia il suo canale YouTube