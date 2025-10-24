Real Madrid, il dubbio di Xabi Alonso in vista del Clasico

Molte certezze per Xabi Alonso in vista della super sfida con il Barcellona: pronti Bellingham, Tchouameni e Guler a centrocampo e Vinicius con Mbappé davanti. L'unico dubbio riguarda la catena di destra: Mastantuono alterna momenti di grande qualità a momenti di confusione in cui non sembra dare certezze assolute, complice anche la giovane età e il periodo di adattamento. A contendersi il posto con lui c'è Brahim Diaz, autore di una prestazione di sostanza contro la Juventus, più inserito nei meccanismi di squadra e, forse, più preparato a reggere la pressione di un Clasico.