Roma, Koné in dubbio per il Sassuolo

Giovedì di Europa League amaro per la Roma, che oltre a un'inaspettata sconfitta casalinga contro il Viktoria Plzen potrebbe dover rinunciare anche a Manu Koné in vista del prossimo impegno di campionato. Il centrocampista francese ha subito un forte trauma alla caviglia a fine primo tempo ed è stato costretto al cambio. Nel post partita Gasperini ha dichiarato: "Valuteremo le sue condizioni nelle prossime ore, ma era molto zoppicante". La sensazione è che il tempo per recuperare sia poco e che i giallorossi dovranno presentarsi al Mapei Stadium senza una pedina fondamentale. Al suo posto, intanto, si candidano El Aynaoui e Pisilli al fianco di Cristante.