Max spera nell'ultimo test per Locatelli, Inzaghi toglie il ritiro: partenza domenica

Allegri aspetta l'ultimo test per capire se potrà convocare o meno Manuel Locatelli. Non si parla, in ogni caso, di vederlo in campo dal primo minuto, quanto piuttosto, in caso di presenza in lista, di poterlo schierare a partita in corso. Il centrocampista bianconero è alle prese con un dolore provocato dalla frattura leggermente scomposta della decima costola che non gli ha permesso di rispondere alla convocazione di Spalletti in Nazionale.