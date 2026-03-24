La Serie A lancia l'allarme: "Uefa e Fifa continuano a espandersi, così i campionati verranno schiacciati"

Ma la Serie A quali passi intende fare? "Al modello tradizionale di rafforzamento della struttura di Media internazionali della Lega Calcio Serie A, con sempre più uffici all'estero, stiamo procedendo insieme a Jp Morgan ad analizzare ulteriori possibili opzioni strategiche per arrivare a una scelta prima della fine della stagione: se optare per una partnership con agenzie di distribuzione specifiche per ciascun mercato oppure, in alternativa, se creare una Media Company dedicata allo sviluppo dei ricavi esteri aprendone, in ipotesi, il capitale per una quota di minoranza a fondi di private equity - dice De Siervo - Sono decisioni fondamentali che impatteranno sul futuro della Lega Serie A, con evidenti ripercussioni su investimenti e progetti dedicati ai mercati internazionali. In tanti altri aspetti, la Serie A ha dimostrato di saper interpretare bene il presente e il futuro. Soprattutto dal punto di vista della tecnologia di supporto agli arbitri: il Var introdotto prima di altre leghe, il fuorigioco semiautomatico, una trasmissione televisiva come Open Var in cui vengono chiarite e spiegate le decisioni prese durante le gare, l'implementazione delle refcam".