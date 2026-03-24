La Serie A lancia l'allarme: "Uefa e Fifa continuano a espandersi, così i campionati verranno schiacciati"

Negli scorsi mesi ha tenuto banco la proposta di far giocare Milan-Como a Perth. Per De Siervo "giocare all'estero è lo strumento più efficace che hanno le leghe sportive per promuovere il campionato e le proprie audience fuori dai confini nazionali. Noi lo facciamo dal 1993 (quando la Supercoppa Italiana si svolse per la prima volta a Washington, ndr) e continueremo a farlo con la Supercoppa, perché Fifa e Uefa hanno accettato che sia questa la finale da giocare all'estero. Tornando a Milan-Como, il no è arrivato dalla Confederazione asiatica, l'Afc, ma dobbiamo riflettere sul fatto che il sistema è governato da Fifa e Uefa, due enti che hanno una doppia natura: sono enti regolatori, ma al contempo organizzano partite. Sia Fifa che Uefa negli ultimi vent'anni hanno raddoppiato il numero di gare organizzate, e quindi si sono poste come dirette concorrenti delle leghe nazionali, che sono tutte in crisi dal punto di vista dei ricavi.