Inter davanti, ma il Napoli è vivo e lotta. L'Atalanta non ne approfitta e adesso la Juve...

Conte lo ha detto chiaramente: "Vogliamo rompere le scatole fino alla fine". Il Napoli non vince per la quinta partita consecutiva ma esce dalla sfida con l'Inter con la consapevolezza di aver giocato meglio e aver messo alle corde i più forti. Era essenziale non perdere, per quanto visto in campo Di Lorenzo e compagni meritavano di vincere ma il testa a testa prosegue. Gli azzurri, così come l'Atalanta, hanno solo il campionato a cui pensare: e infatti Conte ha concesso ai suoi due giorni di riposo (mentre l'Inter fa a mala pena in tempo a rientrare a Milano che già deve imbarcarsi per Rotterdam). Una marcia in più arriverà con i recuperi di Neres e Anguissa. Il Napoli deve tenere alta la tensione nelle sfide teoricamente più semplici: se contro Juve e Inter, ad esempio, ha giocato due grandi gare, aumenta il rammarico per quel secondo tempo di Como. Da qui in poi gli azzurri devono affrontare Fiorentina, Venezia, Milan, Bologna, Empoli, Monza, Torino, Lecce, Genoa, Parma e Cagliari.