Lotta salvezza: quattro squadre coinvolte, retrocessione più vicina per il Benevento

CORSA SALVEZZA

Ecco il calendario di Cagliari, Torino, Spezia e della squadra di Pippo Inzaghi negli ultimi 180'

Centottanta minuti per decretare chi sarà la terza squadra a retrocedere in Serie B insieme a Crotone e Parma. Quattro le squadre a essere coinvolte nella corsa salvezza: Benevento, Spezia, Torino e Cagliari, con i granata che il 18 maggio devono recuperare la partita rinviata contro la Lazio. Al Cagliari, a quota 36 in classifica, basta un punto nelle prossime due partite, dove affronterà il Milan in piena corsa Champions a San Siro e all'ultima giornata in casa il Genoa che si è salvato con la vittoria del Dall'Ara contro il Bologna.

Due scontri diretti per il Torino di Nicola (punti 35) nelle ultime due uscite in campionato, prima a La Spezia e poi all'Olimpico Grande Torino contro il Benevento. Due impegni casalinghi per la squadra di Italiano (punti 35), con i granata appunto e poi la Roma, che deve ancora blindare il settimo posto per partecipare alla Conference League. A stare peggio di tutte è il Benevento, ora terz'ultimo con 31 punti, che è atteso dalla gara casalinga contro il Crotone già sceso in B e all'ultima dal match in casa del Torino. Per Pippo Inzaghi caccia a due vittorie per tenere viva la speranza.



SQUADRE PUNTI 37.A GIORNATA 38.A GIORNATA Cagliari 36 MILAN Genoa Torino** 35 SPEZIA Benevento Spezia 35 Torino Roma Benevento 31 Crotone TORINO

* in maiuscolo le gare in trasferta

** da recuperare la gara con la Lazio il 18/5