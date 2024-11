Lega Serie A, Simonelli in pole per diventare presidente: chi è e quali club lo appoggiano

Ezio Maria Simonelli. Salvo colpi di scena, sarà lui il nuovo presidente della Lega Serie A. Il 9 dicembre prossimo, in anticipo di una settimana rispetto a quanto inizialmente previsto, andrà in scena la prima votazione: il 66enne avvocato sembra già avere l'appoggio di 14 club, ossia il numero necessario per essere nominato nel corso della prima assemblea elettiva. Anzi, con lui si sono schierati ben 15 presidenti: non a caso nella riunione andata in scena venerdì in videoconferenza si è arrivati facilmente alla decisione di anticipare la prima votazione. Segno che lo scenario è ormai delineato.