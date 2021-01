Lega Serie A, gaffe su Twitter: manca la Lazio negli auguri. Poi rimedia con ironia

Inizio di 2021 con gaffe per l'account Twitter della Lega Serie A: il primo messaggio di auguri di buon anno era corredato da una foto composta da un protagonista per ogni squadra del nostro campionato. Ogni squadra eccetto la Lazio, per il disappunto dei tifosi biancocelesti che si sono fatti sentire sui social. La Lega Calcio ha presto corretto l'errore, cancellando il vecchio tweet e pubblicandone uno nuovo inserendo nella foto Immobile e la didascalia "P.s.: ora ci siamo tutti!".