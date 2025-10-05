Le pagelle di Piantanida: Spinazzola stile Renzo Rosso, Cambiaghi "fatti mandare dalla mamma"

Cristante fa impallidire Soulé, date una nazionale a Caprile e un "neuralizzatore" a Zaniolo
CRISTANTE 8
Vi dirò, vi dirò, vi dirò che il gol di Soulé è stupendo, ma il piede di Soulé essendo stupendo non porta stupore. Con questo presupposto vi dirò, vi dirò che questo colpo di testa di Cristante (ammiratelo a dovere nel video), essendo di Cristante, è il gol del mese.
CANCELLIERI 8,5
Insieme a Cataldi, decisivo con il rigore del pareggio, è l’unico acquisto estivo della Lazio. Acquisto tra virgolette perché è rientrato da un prestito. Si ispira a “Cristiano Ronaldo e Mbappé”, anche questo tra virgolette. Parole sue, giudizio vostro.
MURIC 7
Finora ha attirato la nostra curiosità per quei giri di scotch sui polsi, con cui si serra i guanti. Se state pensando che ci siamo distratti sulle parate fatte con Lazio, Inter e Verona vi sbagliate di grosso. Voi, però, avete notato lo scotch o no?
TIAGO GABRIEL 6,5
È il voto senza commento della settimana.
AHANOR 7,5
Nato ad Aversa, in Campania, genitori nigeriani, secondo la legge non diventerà italiano fino al compimento dei 18 anni e oggi non può ancora essere convocato in nazionale come successe a Balotelli. Mancano 140 giorni al suo compleanno, scendete in piazza con me a urlare: PASSA-PORTO, PASSA-PORTO, PASSA-PORTO!
CAPRILE 9
Caro Elia, con te invece cosa dobbiamo fare? In Nazionale hai davanti Donnarumma, Vicario, Carnesecchi e Meret? Meriti la nazionale, l’unica è cambiare, cambiare nazione. Se hai un cugino in Uzbekistan, chiamiamo il ct Fabio Cannavaro e giochi il mondiale da titolare, ci stai?
ZANIOLO & BAYO 1
Se qualcuno vendesse il “neuralizzatore” di Men in Black, quello che Will Smith usava per cancellare la memoria, mi contatti in privato, grazie.
SPINAZZOLA 8
Antonio Conte come Renzo Rosso: lo stilista ha trasformato “i jeans da capo da lavoro a simbolo di personalità”, la stessa cosa che l’allenatore ha fatto con un terzino di fatica, trasformato in un giocatore icona di stile da indossare per ribaltare la partita.
CAMBIAGHI 9,5
Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, devo dirti qualche cosa, cioè: gol dell’1-0, fa buttare fuori Touré, piglia la punizione del 2-0, assist per il 3-0 e domattina colazione a Coverciano. Anche Gianni Morandi vuole dirti… Cambiaghi 9,5.
