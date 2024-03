Le pagelle di Napoli-Juventus: Raspadori e Kvaratskhelia con la cazzimma. Vlahovic disastroso

I VOTI

I voti e i giudizi sui protagonisti in campo della sfida tra il Napoli di Calzona e la Juventus di Allegri

Il Napoli ha battuto 2-1 la Juventus grazie ai gol di Kvaratskhelia e Raspadori. Il georgiano è stato tra i migliori tra gli azzurri (voto 7), ma decisivo è stato ancora una volta contro i bianconeri l'italiano, affamato nel ribattere in rete il rigore sbagliato da Osimhen (5,5). Bianconeri puniti dagli errori davanti alla porta di Vlahovic (4,5) e dall'ingenuità del giovane Nonge (5). Tutti i voti.

LE PAGELLE DEL NAPOLI

Meret 6 - Concentrato quando chiamato in causa con conclusioni dalla distanza. Non molto impegnato a dirla tutta perché gli attaccanti bianconeri non trovano lo specchio della porta.

Di Lorenzo 6,5 - Il capitano azzurro argina bene Chiesa quando passa dalle sue parti, ma soprattutto non lesina le sovrapposizioni che mettono in difficoltà il binario mancino della Juventus. Poco determinato negli ultimi metri per poter essere decisivo.

Rrahmani 5,5 - Partita difficile per il centrale del Napoli che non compie errori evidenti, ma spesso viene sorpreso dai movimenti di Vlahovic in profondità. Solo l'imprecisione del serbo gli evita i commenti negativi. Nella ripresa alza bandiera bianca per un problema fisico.

dal 20' st Ostigard 6 - Prende il posto del compagno di squadra in tutto e per tutto: mezz'ora di gara attenta.

Juan Jesus 6,5 - Attento, concentrato, preciso. Chiusure puntuali sui palloni alti, quasi mai messo in difficoltà dagli avversari.

Olivera 5 - Due errori gravi nei primi dieci minuti rischiano di rovinare la partita del Napoli fin dalle prime battute. Nel corso del match la sua concentrazione aumenta, ma nell'azione del gol di Chiesa la sua copertura è troppo morbida.

Anguissa 6,5 - Sostanza in mezzo al campo con la sua fisicità. Gli manca lo spunto e la giocata veloce per ribaltare le azioni, ma dalle sue parti ha alzato un muro.

Lobotka 6,5 - In cabina di regia giostra il palleggio del Napoli senza strafare. Cose semplici, ma efficaci riducendo al minimo il rischio di imbucate. Mai in difficoltà anche quando la Juve ha alzato il pressing.

Traoré 5,5 - Partita molto imprecisa per il centrocampista. Inizia con due cross sballati da buona posizione, poi a fine primo tempo regala a Vlahovic un'occasione d'oro a tu per tu con Meret. Partecipa al palleggio offensivo, ma è poco convinto al tiro.

dal 20' st Zielinski 5,5 - Contrasta poco e male Chiesa in occasione del pareggio bianconero, un atteggiamento che non farà troppo felice Calzona e i tifosi.

Politano 6 - Non si preoccupa di difendere su Iling jr, ma davanti ad Alex Sandro non riesce a trovare uno spunto decisivo. È propositivo ma non molto preciso nell'ultimo passaggio.

dal 20' st Raspadori 7 - La grinta e la voglia su cui si fionda sulla ribattuta del rigore sbagliato da Osimhen è da sottolineare più volte. Non solo, ovviamente vale tre punti ed è la cosa più importante.

Osimhen 5,5 - Più che una partita è stata una battaglia per tutta la partita con Bremer. Occasioni da gol: zero fino al rigore. Lavoro sporco per la squadra: tantissimo. Pari e patta col difensore brasiliano, poi però si procura il rigore decisivo che sbaglia clamorosamente.

Kvaratskhelia 7 - Passa i primi minuti a collezionare falli subiti e cartellini gialli per gli avversari. Punta l'uomo come sempre, crea occasioni come sempre e anche questa volta trova il gol, il secondo consecutivo in campionato. Come? Con un destro al volo che sorprende Szczesny grazie anche a una deviazione. (dal 48' st Lindstrom sv)

All.: Calzona 6 - Il Napoli vince ancora, lo fa contro la Juventus per tre punti che a quella latitudine sono sempre accettati con particolare gioia. Analizzando il match però gli azzurri hanno rischiato più volte di cadere e sono stati graziati dagli errori di Vlahovic, Cambiaso e Rugani. I passi in avanti però sono evidenti.

Napoli-Juve, le immagini del match













































1 di 24 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© IPA

© IPA

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 24 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

LE PAGELLE DELLA JUVENTUS

Szczesny 6,5 - Para i tentativi di Politano e Traoré, mentre sul gol di Kvaratskhelia sembra in ritardo ma è parzialmente giustificato da una deviazione sul destro potente del georgiano. Si conferma pararigori respingendo il tiro di Osimhen, ma sulla respinta non può nulla.

Rugani 5,5 - Dalle sue parti transitano Kvaratskhelia e talvolta Osimhen, ma pur con le fisiologiche difficoltà non barcolla fornendo una prova di sostanza. Clamoroso l'errore dall'area piccola in pieno recupero.

Bremer 6 - Copia e incolla del commento a Osimhen. Più che una partita è una battaglia con il nigeriano, a tutto campo e su ogni pallone che fosse alto, corto o lungo. Pari e patta nonostante si sia giocato il jolly dell'ammonizione.

Alex Sandro 6,5 - Sul finire del primo tempo salva sulla linea su un colpo di testa di Olivera (probabilmente indirizzato fuori dallo specchio), ma il brasiliano - schierato all'ultimo per il forfait di Gatti - ha sfoderato una prestazione solida e senza sbavature.

Cambiaso 5,5 - Molto attivo sulla destra, sulle sue spalle porta anche un destro calciato alto da buona posizione a inizio ripresa. L'inizio del match è promettente poi però svanisce nel corso della partita il suo apporto.

dal 20' st Weah 6 - Il suo ingresso sulla fascia destra non sposta l'equilibrio del match.

Miretti 6 - Nel primo tempo libera Vlahovic davanti al portiere avversario, poi soprattutto nel primo tempo è propositivo ma sbagliando spesso la scelta nella giocata imputandosi su azioni personali.

dal 31' st Yildiz 6 - Entra nel finale e si fa vedere soprattutto nei convulsi minuti di recupero. Troppo poco per trovare la giocata geniale.

Locatelli 5,5 - La sua partita inizia con il lancio in fallo laterale al calcio d'inizio. In regia fatica a tenere il ritmo della partita senza andare in confusione o trovare la giocata giusta. In questo modo l'azione bianconera non è mai fluida come vorrebbe Allegri.

Alcaraz 6 - Prima da titolare per l'argentino che disputa una gara senza strafare, sbagliando qualcosa tecnicamente al limite dell'area ma impreziosendo la serata con l'assist per Chiesa. (dal 45' st Milik sv)

Iling jr 5 - Non sfrutta l'occasione da titolare piazzato sulla fascia sinistra da Allegri. Sfiora un paio di occasioni in area, ma arriva in ritardo e dunque le spreca.

dal 31' st Nonge 5 - Entra per aiutare i bianconeri a pareggiare e invece è tanto sfortunato quanto imprudente a causare il rigore pestando il piede a Osimhen in area. Decisivo, ma dal verso sbagliato. (dal 45' st Danilo sv)

Vlahovic 4,5 - Al triplice fischio finale i suoi errori, tanti, troppi in zona gol diventano ancora più pesanti. Almeno tre clamorose palle gol sprecate nel primo tempo: di testa, con lo scavetto sul palo e con il tiro in tribuna dopo il regalo di Traoré.

Chiesa 7 - Svariando su tutto il fronte d'attacco si crea le occasioni per fare male al Napoli in prima persona o servendo i compagni. Raddrizza il match con un diagonale preciso all'angolino, ma non basta.

all.: Allegri 6 - In piena emergenza a centrocampo ha impostato una buona partita, ma nel calcio sono gli episodi a fare la differenza nel bene e nel male. Almeno cinque occasioni clamorose sbagliate e sconfitta.