La Serie A torna in campo dopo la sosta dedicata agli impegni delle Nazionali. Il campionato ripartirà con la 12ª giornata, in programma da sabato 21 a lunedì 23 novembre.
SERIE A 12ª Giornata
COMO – CAGLIARI CALZAVARA Sabato 21/11 h. 15.00 BINDONI – GENTILE IV: ZUFFERLI VAR: MERAVIGLIA AVAR: MARINI
LAZIO – LECCE MARCENARO Sabato 21/11 h. 15.00 BIFFI – REGATTIERI IV: COLLU VAR: MAGGIONI AVAR: GHERSINI
PARMA – ROMA SOZZA Sabato 21/11 h. 18.00 DI GIOIA – POLITI IV: SACCHI J.L. VAR: DI PAOLO AVAR: PRONTERA
NAPOLI – TORINO RAPUANO Sabato 21/11 h. 20.45 PERETTI – MONDIN IV: DI BELLO VAR: CAMPLONE AVAR: VOLPI
JUVENTUS – VENEZIA ARENA Domenica 22/11 h. 12.30 CECCONI – MINIUTTI IV: MASSA VAR: GHERSINI AVAR: MAZZOLENI
BOLOGNA – UDINESE MARINELLI Domenica 22/11 h. 15.00 BERTI – LAURI IV: AYROLDI VAR: SANTORO AVAR: PATERNA
SASSUOLO – GENOA FERRIERI CAPUTI Domenica 22/11 h. 15.00 PERROTTI – ZINGARELLI IV: MARIANI VAR: MARINI AVAR: AURELIANO
MILAN – FROSINONE PAIRETTO Domenica 22/11 h. 18.00 PALERMO – LAUDATO IV: CHIFFI VAR: PEZZUTO AVAR: PRONTERA
ATALANTA – INTER MARESCA Domenica 22/11 h. 20.45 ROSSI M. - MASTRODONATO IV: COLOMBO VAR: GARIGLIO AVAR: DI PAOLO
MONZA – FIORENTINA DOVERI Lunedì 23/11 h. 20.45 MONACO – EL FILALI IV: BONACINA VAR: VOLPI AVAR: MARINI