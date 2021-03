Lazio-Torino verso il rinvio, la Lega Calcio: "Juve-Napoli ha fatto giurisprudenza"

SERIE A

La quarantena domiciliare della squadra di Nicola disposta dall'Asl di Torino scade alla mezzanotte di martedì

Lazio-Torino, in programma martedì alle 18.30, sarà rinviata: manca ancora l'ufficialità ma a meno di sorprese il match non verrà giocato. Paolo Dal Pino, presidente della Lega Calcio, ha sostanzialmente preso atto della posizione dell'Asl di Torino, irremovibile sulla scadenza della quarantena (fissata per la mezzanotte di martedì) dei granata falcidiati dalla variante inglese del Covid-19: "Per noi la partita è da giocare ma se l'Asl ha un atteggiamento duro e restrittivo, noi dobbiamo valutare tutto anche in considerazione del precedente di Juve-Napoli".

La Lega fornirà a breve la soluzione del rebus. Quindici i casi di positività al Covid-19 nella società granata, otto dei quali riguardano i giocatori. Dal 23 febbraio l'Asl Città di Torino ha disposto la quarantena domiciliare per tutto il gruppo squadra di almeno sette giorni, che scadrà alla mezzanotte di domani 2 marzo. Quarantena che si potrà interrompere se non ci saranno nuovi positivi nel secondo giro di tamponi consecutivo dopo quello di sabato pomeriggio, previsto in giornata.

Intanto i giocatori del Torino hanno ripreso gli allenamenti al Filadelfia, sia pur in forma individuale, in campo a piccoli gruppi e senza poter effettuare contrasti, dopo l'ok per la riapertura del centro sportivo.

ASL: "PER NOI PREVALE SALUTE PUBBLICA"

Il Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Città di Torino precisa all'Ansa: "L'Asl non entra nelle modalità di svolgimento delle partite ma prende decisioni esclusivamente legate alla tutela della salute pubblica". Fonti dello stesso Dipartimento fanno sapere che una comunicazione "di cortesia" sulla quarantena dei giocatori del Torino sarà inviata nelle prossime ore alla Lega di Serie A.