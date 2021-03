Lazio-Torino, palla al Giudice Sportivo. Preannuncio di reclamo granata

IL CASO

Dovrebbe essere vitato il 3-0 a tavolino, ma in quel caso sarebbe Lotito a fare ricorso. Possibile un rinvio della decisione

Lazio-Torino non si è giocata sul campo, ora si passa all'extra-campo tra possibili sconfitte a tavolino, penalizzazioni e ricorsi. Venerdì il giudice sportivo Mastrandrea esaminerà la patata bollente e dovrà decidere: considerando il preannuncio di reclamo che i granata stanno preparando (come riferisce la Gazzetta dello Sport), il 3-0 a tavolino potrebbe essere dribblato per procedere subito al rinvio del match. Getty Images

Questo per evitare l'iter dei ricorsi che, visto il precedente di Juventus-Napoli al Collegio di Garanzia del Coni, porterebbe alla fine allo stesso risultato: quello della ricalendarizzazione della partita da parte della Lega Calcio. Così la "causa di forza maggiore", invocata anche da Gravina, potrebbe essere la leva per far disporre il rinvio di Lazio-Toro a Mastrandrea.

C'è però un'altra variabile. Il rinvio eviterebbe il ricorso di Cairo ma il mancato 3-0 potrebbe portare a quello di Lotito, e a quel punto il campionato rischierebbe di scontrarsi un'altra volta con la lentezza della giustizia sportiva: il giudice sportivo potrebbe anche prendersi una settimana supplementare per decidere, poi bisognerebbe esaminare i ricorsi ed eventualmente i vari gradi di giudizio.

Per dire: dal caso Juve-Napoli alla sentenza del Collegio di Garanzia del Coni erano passati due mesi e mezzo. Con le stesse tempistiche, Lazio-Torino potrebbe finire per giocarsi a campionato già finito (ultima giornata prevista il 23 maggio)...