Serie A: pareggio per la Lazio con il Sassuolo, Tudor va in Europa League

lazio-sassuolo 1-1

Viti risponde a Zaccagni, 1-1 all’Olimpico: Luis Alberto lasciato in panchina nella sua (probabile) ultima gara in maglia biancoceleste

Nella trentottesima e ultima di Serie A la Lazio non va oltre l’1-1 in casa contro il Sassuolo. Primo tempo piuttosto blando, con poche occasioni e dai ritmi bassi. Nella ripresa i biancocelesti stappano la partita con la punizione di Zaccagni al 60’, salvo poi essere ripresi sei minuti più tardi dalla zampata di Viti. Tudor lascia in panchina Luis Alberto tutta la partita, in quella che dovrebbe (e doveva) essere la sua serata d’addio, ma si assicura il settimo posto e l'Europa League.

LA PARTITA

Solo 1-1 per la Lazio all’Olimpico contro il già retrocesso Sassuolo. L’incontro vive di ritmi piuttosto blandi in avvio, con i biancocelesti che gestiscono il possesso del pallone senza però spingere eccessivamente. La squadra di Tudor riesce a farsi vedere in avanti verso la mezzora: combinazione Kamada-Pellegrini, con il giapponese che viene neutralizzato da Cragno in uscita. I padroni di casa provano ad aumentare i giri del motore in chiusura di primo tempo, ma le due squadre rientrano negli spogliatoi a reti bianche, sullo 0-0. Nella ripresa Tudor inserisce Felipe Anderson (all’ultima in maglia biancoceleste) e il peso offensivo aumenta. I padroni di casa stappano la partita all’ora di gioco, con la punizione da distanza siderale di Zaccagni che si spegne all’angolino (Cragno tutt’altro che perfetto sul suo palo). La reazione dei neroverdi non tarda ad arrivare, e sei minuti più tardi la squadra di Ballardini segna il gol dell’1-1: cross a girare di Thorsvedt dentro l’area su punizione, sfortunata deviazione di testa di Romagnoli e zampata vincente sottomisura di Viti. Nel finale Tudor regala minuti a Immobile ma non a Luis Alberto, tenuto a sedere in panchina fino al triplice fischio finale. La Lazio chiude la sua stagione a quota 61 punti, in settima posizione.

IL TABELLINO

Lazio-Sassuolo 1-1

Lazio (3-4-2-1): Provedel 6; Marusic 6, Romagnoli 5.5, Gila 6; Hysaj 6, Vecino 6 (dall’8’ st Felipe Anderson 6), Rovella 6 (dall’8’ st Guendouzi 6), Pellegrini 6 (dal 26’ st Lazzari 6); Kamada 6.5, Zaccagni 7 (dal 44’ st Pedro sv); Castellanos 5.5 (dal 26’ st Immobile 6). All. Tudor. A disp. Mandas, Renzetti, Luis Alberto, Cataldi, Isaksen, Gonzalez.

Sassuolo (3-5-2): Cragno 5.5; Erlic 6, Viti 6.5, Ferrari 6; Missori 6 (dal 43’ st Pedersen sv), Obiang 6, Lipani 5.5 (dal 38’ st Racic sv), Thorsvedt 6.5, Doig 6.5 (dal 30’ st Toljan sv); Volpato 5.5 (dal 30’ st Laurienté sv), Mulattieri 5.5 (dal 38’ st Pinamonti sv). All. Ballardini. A disp. Scacchetti, Tressoldi, Kumbulla, Boloca, Abubakar, Bajrami, Ceide, Defrel.

Arbitro: Tremolada.

Marcatori: 60’ Zaccagni (L); 66’ Viti (S).

Ammoniti: Kamada, Guendouzi (L); Volpato (S).

Espulsi: -

LE STATISTICHE

Nel corso delle ultime tre stagioni di Serie A (dal 2021/22) solamente Antonio Candreva (40) ha preso parte a più reti tra i centrocampisti italiani di Mattia Zaccagni nella competizione: 34 (alla pari con Lorenzo Pellegrini), 22 reti e 12 assist.

Il gol segnato da Mattia Zaccagni è quello realizzato da più distante, da un giocatore della Lazio, in questa Serie A (30 metri).

Mattia Zaccagni ha preso parte ad almeno un gol in tutte le ultime tre partite casalinghe giocate in Serie A (due gol e un assist) e nel massimo campionato non succedeva dal periodo tra ottobre 2022 e gennaio 2023 (tre gare di fila anche in quel caso, tre gol e un assist).

Primo gol e prima partecipazione a una rete in Serie A per Mattia Viti, arrivata alla 35ª presenza nel massimo campionato.

Lazio e Sassuolo non pareggiavano una partita di Serie A dal 7 aprile 2019 (2-2 all’Olimpico), dopo quella gara sei vittorie biancocelesti e quattro neroverdi.

Il Sassuolo ha subito 10 gol da fuori area in questa Serie A e nel campionato in corso solo il Milan (12) ne ha incassati di più dalla lunga distanza.

Il Sassuolo non ha subito gol nel primo tempo nelle ultime quattro partite di Serie A e nel massimo campionato non succedeva dal periodo tra marzo e aprile 2023 (quattro anche in quel caso).

Prima presenza da titolare in Serie A per Samuele Mulattieri, arrivata al 27° gettone nel massimo campionato.

Nella formazione del Sassuolo compaiono sette giocatori italiani e in questa Serie A, prima della partita odierna, i neroverdi non si erano mai presentati con un XI titolare con più di cinque giocatori di nazionalità italiana.