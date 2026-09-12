SERIE A

Lazio-Milan per la vetta: Amorim all'esame Gattuso, che punta all'en-plein da record

I biancocelesti puntano alla quarta vittoria e al primato solitario, i rossoneri a scavalcare i rivali

12 Set 2026 - 09:36
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Al ritmo scudetto dell'Inter per ora risponde solo la capitale. Roma e Lazio a punteggio pieno dopo tre giornate e stasera alle 18 la squadra di Gattuso affronta la prova di maturità, in un Olimpico prevedibilmente deserto per la perdurante contestazione dei tifosi nei riguardi del presidente Lotito, contro il nuovo Milan di Amorim. Il match contro la squadra dell'ex Gattuso diventa per Amorim la metafora di come intende plasmare il suo Milan e il riferimento al carattere battagliero mostrato nel corso della sua carriera da calciatore da un'icona rossonera come l'ex ct della nazionale suona come un invito al sacrificio: "Gattuso è una leggenda: la sua passione è andata oltre il talento, non è tutto. La passione che aveva è un qualcosa che dobbiamo ritrovare nel nostro club", ha detto il tecnico rossonero alla vigilia. Con una vittoria all'Olimpico il suo Milan sarebbe primo almeno per una notte, ma Amorim in questi giochi matematici non ci casca: "Non ci interessa la classifica, vale niente adesso, se non per i bambini e mio figlio. Dormire sabato da capolista significa poco". Pulisic giocherà e Cisse si candida per una maglia da titolare. Dal canto suo la Lazio vuole continuare a stupire e, dopo aver battuto Bologna, Genoa e Udinese, sogna un successo di prestigio contro i rossoneri di Amorim per godersi la testa del campionato in solitaria per almeno 48 ore.  Una vittoria non solo permetterebbe di conservare la vetta, ma proietterebbe Gattuso e la sua Lazio nella storia visto che i biancocelesti mai hanno calato il poker di successi nelle prime 4 partite. Il tecnico dovrà rinunciare ancora a Marusic, Rovella, Cataldi e Dele-Bashiru ma potrà contare su Pinamonti e su Frattesi, vero goleador di questo avvio con 3 centri nelle prime 3 partite e pronto a ripetersi anche contro il Milan in una sorta di derby per lui che ha vestito nelle ultime tre stagioni la maglia dell'Inter.

C'è voglia di riscatta nell'Atalanta di Sarri dopo il ko nel recupero all'Olimpico contro la Roma, ma il Cagliari di Pisacane è una formazione dinamica e bene amalgamata, e ha gli stessi punti dei bergamaschi (inizio gara ore 20.45). Kessie dovrebbe sostituire lo squalificato Gaetano, Romano vorrà festeggiare con una grande prova la sua decisione di essere selezionabile per l'Italia di Mancini. Sabato la quarta giornata si apre con Genoa-Frosinone. De Rossi cerca i primi punti.

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