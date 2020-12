Lazio, Inzaghi: "La prestazione c'è stata, ci siamo fatti due gol da soli"

PARLANO I TECNICI

Simone Inzaghi ammette qualche difficoltà dopo la sconfitta interna con l'Hellas Verona, ma prova a non fare drammi: "Sapevamo che avremmo potuto avere dei problemi dal punto di vista fisico, però la prestazione c'è stata - ha detto il tecnico della Lazio - I gol ce li siamo praticamente fatti da soli ed è difficile quando capita così. Due giorni fa stavamo festeggiando un grande traguardo, ora siamo qui arrabbiati e delusi. Però sappiamo che il campionato italiano è così. Cercheremo di rifarci già martedì contro il Benevento". Getty Images

Lo stadio di casa sembra essere diventato un tabù per i biancocelesti: "Non è difficile da leggere come situazione. Finché c'erano i tifosi eravamo praticamente infallibili in casa. Ora il campionato è strano, abbiamo diversi giocatori umorali che queste cose le sentono".

Il prossimo avversario, il fratello Filippo alla guida del Benevento, sarà speciale per Inzaghi: "La sfida con Pippo sarà emozionante come sempre. Avremo pochissimo tempo per preparalra e dovremo fare la conta dei disponibili, tenendo conto che giocheremo ancora in anticipo, come ci accade molto spesso...Acerbi? Ha avuto un risentimento, nei prossimi giorni capiremo l'entità del problema. Il calendario del resto è impossibile, ho dovuto far rifiatare Luiz Felipe e adattare Parolo per l'indisponibilità di Patric. È normale che la fatica si faccia sentire".

Quello delle assenze è un tema importante in casa Lazio, che però il tecnico non vuole cavalcare troppo: "Sarebbe troppo facile pensare all'assenza di Luis Alberto o a quella di altri. Bisogna abituarcisi, giocando così spesso può capitare. Vedremo se riusciremo a recuperarlo per martedì, qualche sepranza c'è. Speriamo anche di avere Muriqi, Acerbi, Lulic, che ci aiuteranno tutti nelle rotazioni e nella lucidità. Oggi quella è mancata ed è stata decisiva".

VERONA, JURIC: "VINTO CONTRO UNA LAZIO UN PO' STANCA"

Ivan Juric si dice soddisfatto per la grande vittoria, ma ammette di aver avuto di fronte un avversario non al top: "Abbiamo fatto una buona partita, eravamo molto concentrati a concedere poco e pressare tanto - ha detto il tecnico dell'Hellas - Potevamo fare anche qualche gol in più, la Lazio era un po' stanca dopo la Champions e siamo stati un po' facilitati. In questo momento non giochiamo ancora benissimo a livello di possesso palla, non come l'anno scorso. In qualche altra cosa però siamo migliorati. Noi vogliamo essere compatti e aggressivi, ma anche giocare bene. La base deve essere comunque la voglia di sacrificarsi".