L’anemia di Conte e il tris di Ranieri

CAMPIONI - La prima vittoria in giallorosso del Ranieri-3 porta un titolo: Campioni, con la C maiuscola. Non si tratta del reality di una ventina di anni fa con protagonista Ciccio Graziani e il suo Cervia, ma del trio di Campioni del mondo che il tecnico testaccino ha tolto dal freezer e messo meritoriamente in campo al contrario di quel che faceva il suo predecessore. I due argentini Paredes e Dybala, campioni del mondo in carica 2022, nel vittorioso poker contro il Lecce hanno giocato gli interi 90 minuti: seconda volta in stagione per la Joya dopo più di tre mesi (25 agosto in casa contro l’Empoli), seconda volta di fila in campionato per il centrocampista. Mats Hummels, iridato con la Germania dieci anni fa, ha disputato la sua terza partita consecutiva da titolare: dopo avere segnato a Londra contro il Tottenham e imbavagliato Retegui, è uscito sabato sera tra gli applausi. Insomma, questa Roma non sarà da scudetto ma ci voleva solo un briciolo di buonsenso “ranieriano” per provare a rimettere i tasselli al posto giusto… NUMERI - A proposito di campioni del mondo. A secco da quattro gare (Napoli e Parma in campionato, Arsenal e Lipsia in Champions) Lautaro Martinez è atteso domani a Leverkusen al riscatto nell’ultimo euroimpegno di questo 2024. Un anno solare che ha visto il Toro andare a segno fin qui 27 volte in totale: con la maglia nerazzurra 10 reti nella stagione 2023-24 e 6 in quella in corso, con la Selección 11 gol con la chicca del centro decisivo nella finale di Copa America contro la Colombia.