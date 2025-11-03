La porta sullo scudetto: Svilar al top, Milinkovic e Maignan parate pesanti, Sommer flop

Per valutare l'operato di un portiere bisogna partire dalla differenza tra gol attesi contro (xGA) e reti effettivamente subite. Ed è in questo particolare statistico che suona l'allarme in casa Inter: i nerazzurri sono secondi in Serie A per xGA (8.01, alle spalle soltanto dell'Atalanta) ma le reti effettivamente incassate sono 12 (ottava peggior difesa del campionato). Le ragioni di questo scostamento si trovano un po' nella bravura degli avversari in conclusioni a bassa percentuale di realizzazione e un po' in un rendimento non impeccabile di Sommer: lo svizzero è 20esimo tra i portieri di Serie A per percentuale di parate (66.7% soltanto 16 su 27 tiri nello specchio fronteggiati). Voce statistica che guida Mile Svilar con l'84.8% di parate (28 su 33 tiri) e 5 gol subiti a fronte di 11,3 attesi, segue Maignan al sesto posto (81.5%, 19 su 27) con 7 concessi contro i 10,3 previsti. Soltanto ottavo Milinkovic Savic (76.9, 7 su 13 subiti) che però è stato grande protagonista delle ultime due giornate con i rigori parati a Camarda e a Morata: due miracoli che hanno portato 4 punti al Napoli e che a fine campionato potrebbero pesare moltissimo.