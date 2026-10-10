L'Inter riparte dal Parma: chance allungo ma occhio all'effetto Gilardino | Napoli, trappola Frosinone

Il Frosinone è avversario complicato per tutti e affrontare la squadra di Alvini comporta sempre rischi e Massimiliano Allegri lo sa. Il tecnico del Napoli continua a perdere pezzi (out anche Vergara, Favasuli e Oliveira) ma si giova della ritrovata forma di De Bruyne e Hojlund. Se al Maradona (ore 20.45) stecca col bel Frosinone di Alvini , che presenta Kvernadze ma deve rinunciare a Raimondo, rischia però di stabilizzarsi a centroclassifica. "Sappiamo che affrontiamo una squadra come il Frosinone che sta facendo molto bene, è una squadra che ha dei buoni giocatori, con una buona tecnica. Però per noi è assolutamente importante portare a casa la vittoria, soprattutto per poter poi preparare bene quella che è un'altra partita importante con il Villarreal in Champions", ha detto Allegri alla vigilia. La giornata si apre alle 15 con Genoa-Fiorentina.