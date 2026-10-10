L'Inter riparte dal Parma: chance allungo ma occhio all'effetto Gilardino | Napoli, trappola Frosinone

Dopo un'inedita lunga pausa di 20 giorni per le nazionali torna prepotentemente in campo la Serie A, attesa da una scorpacciata di 6 gare in un mese, che diventano 9 con le coppe. Tra le prime della classe la prima a scendere in campo è l'Inter, che alle 18 ospita il 'nuovo' Parma di Gilardino e che può 'approfittare' della sfida clou della 6.a giornata, Como-Roma. Contro la squadra con cui si è fatto le ossa come tecnico, Chivu riabbraccia Calhanoglu e perde Curtis Jones. Inter-Parma potrebbe essere la partita delle grandi novità in casa nerazzurra: i tempi sono maturi per vedere tra i pali, forse, Ivan Provedel e tra i convocati c'è Djed Spence. L'Inter è la seconda squadra di Serie A per giocatori convocati dai ct e qualche valutazione l'allenatore nerazzurro dovrà farla. "Non posso trascurare il minutaggio dei nazionali", ricorda. Quindi un po' di turnover si farà ma senza stravolgimenti o esperimenti. Il rischio di sottovalutare l'avversario, ha detto Chivu in conferenza stampa, non ci sarà.
Il Frosinone è avversario complicato per tutti e affrontare la squadra di Alvini comporta sempre rischi e Massimiliano Allegri lo sa. Il tecnico del Napoli continua a perdere pezzi (out anche Vergara, Favasuli e Oliveira) ma si giova della ritrovata forma di De Bruyne e Hojlund. Se al Maradona (ore 20.45) stecca col bel Frosinone di Alvini , che presenta Kvernadze ma deve rinunciare a Raimondo, rischia però di stabilizzarsi a centroclassifica. "Sappiamo che affrontiamo una squadra come il Frosinone che sta facendo molto bene, è una squadra che ha dei buoni giocatori, con una buona tecnica. Però per noi è assolutamente importante portare a casa la vittoria, soprattutto per poter poi preparare bene quella che è un'altra partita importante con il Villarreal in Champions", ha detto Allegri alla vigilia. La giornata si apre alle 15 con Genoa-Fiorentina.