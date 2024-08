Serie A, Venezia-Torino 0-1: Coco all'86' regala la vetta ai granata

VENEZIA-TORINO 0-1

Decide il colpo di testa su calcio d'angolo del centrale di Vanoli, che fa il colpo dell'ex

© Getty Images 1 di 29 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La terza giornata di Serie A si apre con il successo per 1-0 del Torino sul Venezia. Nel giorno del ritorno al Penzo sia del massimo campionato italiano che del grande ex Paolo Vanoli, decide il colpo di testa all'86' di Coco, che svetta da corner. Nel corso del match, protagonisti i portieri: Milinkonvic-Savic salva due volte su Nicolussi Caviglia, mentre Joronen ferma Adams. I granata salgono a 7 punti, prendendosi la vetta della classifica.

LA PARTITA

Vanoli si conferma grande anche da ex: nella Venezia che l'ha consacrato, il tecnico vince 1-0 e lancia momentaneamente il Torino in vetta alla classifica. L'inizio di partita al Penzo è caratterizzato da un duello: quello tra Nicolussi Caviglia e Milinkovic-Savic, con l'ex Juve che ci prova due volte col destro nel giro di 40 secondi e con il portiere granata che trova due favolosi interventi con la mano di richiamo. Al 18', invece, è Joronen a compiere un miracolo su Adams, poi la difesa lagunare allontana la sfera sulla linea di porta. Dopo un avvio ad alto ritmo, le squadre rifiatano e gli unici altri sussulti sono i mancati colpi di testa in area di Ellertson e Ilic.

Nella ripresa, Joronen è attento su Ricci, mentre Nicolussi Caviglia spara alto, poi uno dei protagonisti del primo tempo deve uscire per infortunio. Dopo i cambi (dentro Sanabria e Pedersen), Ellertson spedisce sull'esterno della rete con il sinistro, ma la più grande occasione è il colpo di testa da corner di Idzes che non raggiunge Pohjanpalo. All'86', ecco la giocata che decide il match: angolo, sponda di Masina e colpo di testa vincente di Coco, che fa 1-0. Inutile l'assalto del Venezia, che sbaglia con Gytkjaer nel recupero e incassa il secondo ko, restando a quota 1. In attesa della Juve, invece, il Torino di Vanoli è in vetta alla classifica.

LE PAGELLE

Joronen 6,5 - Anche lui decisivo come il collega del Toro con un parata su un rigore in movimento di Adams.

Zampano 5,5 - Grande velocità, ma quando si tratta di andare al cross o tirare gli manca qualcosa.

Milinkovic-Savic 7 - Due grandissimi interventi su Nicolussi Caviglia risultano fondamentali per il successo.

Coco 7 - Primo gol in Serie A ed è decisivo: dopo una grande prova, svetta di testa e regala i tre punti ai granata.

Zapata 5,5 - Raramente pericoloso nel corso della partita, ben tenuto dalla difesa di Di Francesco.

IL TABELLINO

VENEZIA-TORINO 0-1

Venezia (3-4-2-1): Joronen 6,5; Idzes 6, Sverko 6 (32' st Altare 5,5), Svoboda 5,5; Candela 5,5 (41' st Raimondo sv), Nicolussi Caviglia 6,5 (18' st Doumbia 5,5), Duncan 6, Zampano 5,5; Ellertsson 5,5, Oristanio 5,5 (31' st El Haddad 6); Pohjanpalo 6 (32' st Gytkjaer 5). A disp.: Grandi, Stankovic, Haps, Sagrado, Schingtienne, Crnigoj, Andersen. All.: Di Francesco 5,5

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 7; Vojovda 6 (32' st Dembélé 6), Coco 7, Masina 6,5; Lazaro 6 (46' st Walukiewicz sv), Ricci 6 (18' st Sanabria 6), Linetty 5,5, Ilic 6, Sosa 5,5 (17' st Pedersen 6); Adams 5,5 (32' st Tameze 6), Zapata 5,5. A disp.: Paleari, Donnarumma, Bianay, Ciammaglichella, Karamoh, Njie. All.: Vanoli 7

Arbitro: Marcenaro

Marcatore: 41' st Coco

Ammoniti: Linetty (T), Vojvoda (T), Duncan (V), Altare (V), Lazaro (T), Pedersen (T).