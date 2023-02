Juventus-Torino: ultime notizie e probabili formazioni

stasera juventus-torino

Allegri cerca la quarta vittoria di fila in campionato e rispolvera Pogba, Juric può sorpassare i bianconeri e vedere l'Europa

© Getty Images Quello di stasera sarà un derby della Mole un po' a sorpresa, visto che le premesse sono cambiate di botto poco più di un mese fa. Con la penalizzazione della Juventus, le due squadre si trovano separate da un solo punto e se i bianconeri - pur sperando sempre che il ricorso alla giustizia sportiva restituiscano i 15 punti - cercano la quarta vittoria consecutiva in campionato per risalire la corrente e puntare - Allegri dixit - la zona Champions, Ivan Juric può invece sognare il sorpasso del Torino in classifica e avvicinare ulteriormente la zona Europa.

Le due squadre comunque arrivano a questa partita nel classico ruolo dei tempi recenti: la Juve forte di tre successi consecutivi in Serie A a cui va aggiunta la trasferta di Nantes in Europa League che ha riacceso le speranze europee e confermato lo straordinario momento di forma di Di Maria, il Toro invece è altalenante e reduce da un punto nelle ultime due partite ma, allargando il periodo temporale, ha vinto solo due volte negli ultimi sette match.

I granata non vincono un derby ormai da otto anni, nel 2015 il 2-1 firmato Darmian-Quagliarella in rimonta dopo l'iniziale vantaggio firmato Pirlo. All'andata nonostante la Juve confusionaria della prima parte di stagione era finita 1-0 per i bianconeri, con gol decisivo segnato da Vlahovic, tra l'altro uno dei più attesi allo Stadium dopo che Allegri lo ha "catechizzato" sabato fermandosi a parlare con lui dopo l'allenamento e illustrandogli movimenti e scelte tattiche da fare in campo. Senza contare la variabile di nome Pogba che potrebbe finalmente esordire in questa stagione.

Juric dovrà fare a meno di Vlasic ma il tecnico croato punta molto su Ilic, che ha voluto fortemente a gennaio, e che ha recuperato proprio per il derby. Non mancherà la spinta dei tifosi granata, che domenica massicciamente (in 2.500) si sono presentati al Filadelfia per caricare la squadra e sognare il grande sorpasso anche se allo Stadium mancherà la Curva Maratona per protestare contro la politica dell'acquisto dei biglietti scelta dalla Juve.

